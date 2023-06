সহজ করা হোক

June 29, 2023 12:42 pm | Updated 12:42 pm IST

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) এই নিয়ে তৃতীয়বার উচ্চতর পেনশনের যৌথ বিকল্প ব্যবহার করতে কর্মী এবং পেনশনভোগীদের জন্য চূড়ান্ত সময়সীমা বর্ধিত করেছে। অন্যান্য অনেক সমস্যার মাঝে, এটা কিছুটা হলেও সুরাহা প্রদান করল। এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (ইপিএস)-এ ২০১৪ সালের সংশোধনীর বৈধতার ব্যাপারে ২০২২ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের পরিণাম হলো এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই বিষয়টি দুই ধরনের আবেদনকারীর ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক — যারা ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বরের আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং যারা ওই তারিখের পরে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং যারা এখনও চাকরি করছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ আবেদন গৃহীত হয়েছে। তবুও আরও একটি এক্সটেনশনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ, এই আর্থিক বছরেই যে উচ্চতর পেনশন প্রদান করা হবে, আপাতত তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই। আবেদনকারীরা সমস্ত নিয়ম ও শর্ত পূরণ করলেও যে এমনটা হবে, তা এখনই বলা কঠিন। ইপিএফওর দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক। চলতি বছরের প্রথমদিকে স্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টারি কমিটিকে মন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটের হিসাব প্রস্তুত করার সময় ইপিএসের ব্যাপারে আদালতের রায়ের পরিণাম বিবেচনা করা হয়নি।

তবে সবথেকে উদ্বেগজনক বা সমস্যার ব্যাপার হলো যে, দরখাস্তকারীদের আবেদন যদি গ্রহণ করাও হয়, তাহলে সদস্য এবং পেনশনভোগীরা কত পরিমাণ পেনশন পাবেন, সেই ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এই উদ্বেগের পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে, বিশেষ করে যারা এখন কর্মরত, তাদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তার কারণ হলো যে তাদেরকে নিজেদের পিএফ সাশ্রয়ের একটা বড় অংশ পেনশন তহবিলে ট্রান্সফার করার জন্য সম্মতি দিতে হবে। উচ্চতর পেনশনের জন্য পেনশনভোগীরা বিবেচিত হতে চাইলে, তাদেরকে আলাদা করে পেমেন্ট করতে হবে। তবে তারা এটা জানতেও আগ্রহী হবেন যে তারা কত পরিমাণ পেনশন পাবেন। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই ইপিএফওর পক্ষ থেকে এরিয়ারের জন্য প্রায় ১,০০০ পেনশনভোগী এবং কর্মীকে ডিমান্ড লেটার পাঠানো হয়েছে। কত পরিমাণ অর্থ ট্রান্সফার করা হবে, সে ব্যাপারে শুধুমাত্র ইপিএফওর ওয়েবসাইটে থাকা ক্যালকুলেটর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এবার ইপিএফওর উচিত আনুমানিক পেনশনের পরিমাণের কথা প্রকাশ করা। অন্তত সেই সব আবেদনকারীদেরকে এই তথ্য জানানো দরকার, যাদেরকে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে যারা অবসর নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের আবেদনের স্ট্যাটাসের ব্যাপারে পিএফ কর্তৃপক্ষ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু করেনি। যদিও নিয়ম অনুযায়ী, এদের অধিকাংশই স্ক্রুটিনিতে হয়তো উত্তীর্ণ হতে পারবে না। প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্য ফিজিক্যাল রেকর্ড পেশ করার মতো একটি পাহাড় সমান কঠিন কাজ রয়েছে নিয়োগকারীদের সামনে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে হয়তো এই রেকর্ড নেই। তাই নিয়োগকারীদের সাথে ইপিএফওর নিজস্ব ডেটাবেস শেয়ার করা উচিত, যাতে আবেদনকারীর সত্যতা প্রমাণ করা যায়। যে সংস্থাগুলোর আর অস্তিত্ব নেই, সেখানে এই বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ সেই সংস্থাগুলোর কর্মী এবং পেনশনভোগীদের কাছে উচ্চতর পেনশনের জন্য আবেদন করার কোনো রাস্তা নেই বলেই মনে হচ্ছে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য হলো তুলনামূলকভাবে আরও ভালো সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা। এই প্রেক্ষিতে প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং ইপিএফওকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এর পাশাপাশি তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেকে যেন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন।

