December 20, 2023 10:55 am | Updated 10:55 am IST

ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য আইন আরও মজবুত করার দীর্ঘদিনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টেলিকমিউনিকেশন বিল, ২০২৩ চালু করার ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। ৪৬ পাতের এই নথিতে বর্তমানের নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোকে মূলত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে টেলিকম অপারেটরদের জন্য লাইসেন্স এবং পারমিটের আবেদন করার মতো আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো আরও সহজ করা হয়েছে। লাইসেন্স প্রক্রিয়া ডিজিটাইজ হতে চলেছে এবং টেলিকম অপারেটররা তাদের লাইসেন্স সংক্রান্ত শর্তাবলীর অমান্যতার মোকাবিলায় একটি নতুন উপায় পাবেন, এর পাশাপাশি তারা সরকারি এবং বেসরকারি সম্পত্তিতে নিজেদের সরঞ্জাম এবং অপ্টিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সেট আপ করার সময় অনুমতি এবং বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য জেলা এবং রাজ্য স্তরের কর্তৃপক্ষের অ্যাক্সেস পাবেন। বিলটিতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এটিকে অন্তত কিছু দুর্গম অঞ্চলে নেট সংযোগ গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই একটি উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তারা এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। বলা হয়েছে, তাদেরকে স্পেকট্রামের জন্য নিলামে অংশ নিতে হবে না, তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তারা সমতুল হয়ে উঠবে। শিল্প সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এই বিলকে স্বাগত জানানো হয়েছে। রেগুলেটরি ল্যান্ডস্কেপকে সামঞ্জস্য করে তোলা এবং আরও সহজে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারা এটির প্রশংসা করেছে। এছাড়া এই বিলের ফলে পরবর্তী পর্যায়ের টেলিকম বিস্তারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রেগুলেটরি স্থিতিশীলতা এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি হবে। ভারতের অর্ধেকের বেশি জনগণ সংযুক্ত বিশ্বের মধ্যে রয়েছেন এবং এই বিলটি সেক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

তবে সমস্যা থাকছেই: টেলিকমের বিপুল বিস্তারমূলক সংজ্ঞার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা নিয়ে আসছে এবং সেগুলোর উপর সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থানের ফলে গোপনীয়তা এবং নজরদারি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সরকারি সমর্থনপ্রাপ্ত আড়িপাতার মতো অতিতের অভিযোগের কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে, এই উদ্বেগগুলো শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক নয়। বিলটিতে স্প্যাম সংক্রান্ত উদ্বেগের মোকাবিলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটির সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে গোপনীয়তা সংক্রান্ত অতিরিক্ত আপস করতে হবে। নজরদারি সংক্রান্ত সংস্কার এবং ইন্টারনেট শাটডাউনের ব্যাপক প্রভাব থাকে এবং এটি জটিল বা সমস্যাজনক বলে তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সরকারকে অবশ্যই মুক্তমনে এগুলোর সমাধান করতে হবে, এটা মাথায় রেখে যে বিলটিতে থাকা টেক্সটে এই ব্যাপারে বিপুল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। শেষ খসড়াটি যখন ইন্ডাস্ট্রি বডি এবং জনগণের থেকে পরামর্শ, প্রতিক্রিয়ার জন্য জনসমক্ষে পেশ করা হয়েছিল, তখন তা স্ক্রুটিনি থেকে পৃথক রাখা হয়। স্বচ্ছ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জনগণকে পুনরায় আশ্বস্ত করতে, সরকারকে অবশ্যই নিখুঁতভাবে চূড়ান্ত স্বচ্ছতা ও পরামর্শ সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ আইনটির সংস্থান অনুযায়ী, সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশন চালু হওয়ার আগে, টেলিযোগাযোগ দপ্তরের তরফ থেকে সেই ব্যাপারে নোটিফিকেশন জারি করতে হবে। ১৯ শতকে টেলিগ্রাফ আইন উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে টেলিযোগাযোগের চিত্রটি নাটকীয়তার সাথে বদলে গিয়েছে এবং এই ডিজিটাল বিস্ফোরণের সাথে যে সব সমস্যা তৈরি হয়েছে, ইন্টারনেট বিশ্বের রেগুলেশন এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

