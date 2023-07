পরিবর্তনের সময়

July 12, 2023 01:31 pm | Updated 01:31 pm IST

আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লুটিসি) ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হওয়ার পর এক মাসের বিরতি। এবার ফের ক্রিকেটে ফিরছে রোহিত শর্মার দল। ডব্লুটিসি চক্রের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে, যার ফাইনাল ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এই পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মাধ্যমে অভিযান শুরু করবে ভারত। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচটি বুধবার থেকে রুজোর উইন্ডসোর পার্কে শুরু হবে। ক্যারিবিয়ান সফরে টেস্ট ছাড়াও তিন ম্যাচের ওডিআই এবং পাঁচ ম্যাচের টি-২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। দলের তরুণ খেলোয়াড়রা সিনিয়রদের জায়গা নিতে কতটা প্রস্তুত রয়েছেন, তা এই সিরিজে পরখ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এক সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করতো। তখন তাদের বিরুদ্ধে কেউ ভালো পারফরম্যান্স করলে, তার মহান খেলোয়াড় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকতো। যেমন ১৯৭১ সালে সুনীল গাভাস্কার তার ডেবিউ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৭৭৪ রান সংগ্রহ করার মতো অবিশ্বাস্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন। তবে বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে দল ক্রিকেট খেলছে, তাদের মধ্যে অতীতের সেই দাপট নেই। মাঝে মধ্যে টি-২০ ফরম্যাটে জ্বলে ওঠা ছাড়া তাদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত সাদামাটা। টেস্টে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ক্রেইগ ব্রেথওয়েটের দলকে প্রাণপণ ঝাঁপাতে হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতে ৫০ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। সেই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার যোগ্য অর্জন করে ব্যর্থ হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদেরকে নিজেদের এই ভাবমূর্তি কাটিয়ে উঠতে হবে।

আয়োজকদের কাছে যদি অতীতের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া কঠিন কাজ হয়ে থাকে, তাহলে সফররত দলের কাছে মূল লক্ষ্য হলো সামনের রাস্তা ঠিক করা। ভারতীয় ক্রিকেট দলে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন চেতেশ্বর পূজারা। তার জায়গায় সুযোগ পাওয়া যশস্বী জয়সওয়ালকে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দেখাতে হবে। তিন নম্বরে রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় পূজারা এবং শচীন তেন্ডুলকরের জায়গায় বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে প্রায় এক দশক ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব সামলেছেন। এবার সেই পূজারাকেই দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। কোহলি এখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে নেই। তাই এই অবস্থায় টিম ম্যানেজমেন্টকে নতুন করে দল সাজাতে হবে। রোহিত, অজিঙ্কে রাহানে, কোহলি, আর. অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজার বয়স মধ্য-তিরিশের ঘরে। তার মানে এই অবস্থায় দলে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতেই হবে। হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন টি-২০ দলে রোহিত এবং কোহলি স্থান পাননি। যার মানে নির্বাচকরা আবেগের বশবর্তী না হয়ে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দল বেছে নিয়েছেন। আগামী বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে এবারের টি-২০ সিরিজে পাণ্ডিয়ার দল খেলার পরবিশে সম্পর্কে অনেকটাই আভাস পেয়ে যাবে। ব্যাটসম্যান হোক বা মহম্মদ সিরাজের নেতৃত্বাধীন বোলার, আগামী সপ্তাহগুলোতে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং আশার একটা ছবি দেখা যেতে পারে। বিপক্ষের দলও গুরুত্বপূর্ণ উত্তর খুঁজছে। এই পরিস্থিতি সহায়ক হতে পারে।

