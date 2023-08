ঈশ্বরের নামে

August 19, 2023 09:15 am | Updated 09:15 am IST

ADVERTISEMENT

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পাকিস্তানের ফয়সলাবাদ। সেখানে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের ঘরবাড়ি এবং গির্জায় বিক্ষোভকারীরা আক্রমণ করেন। এর থেকে ফের একবার প্রমাণিত হলো, পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ কতটা বিপজ্জনক। কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা। বালুচিস্তানে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হয়। তারপর ফের এই ঘটনা ঘটল। এবারের গণ্ডগোলের সূত্রপাত জরনওয়ালা থেকে। খবর ছড়ায়, এক খ্রিস্টান ব্যক্তি কোরানের অসম্মান করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসেও পাঞ্জাবে কোরানকে অসম্মান করার অভিযোগে জনতার রোষে খুন হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। “ধর্ম অবমাননাকারীদের” শাস্তি দিতে উন্মত্ত জনতা যখন নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, তখন প্রশাসনকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, জরনওয়ালার ঘটনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন দেরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানের সরকার সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে বার বার জনরোষের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করার ব্যাপারে কি আদৌ ইচ্ছুক, বিশেষত যখন ধর্ম অবমাননার দোহাই দিয়ে যখন এই ধরনের আক্রমণগুলো করা হয়। পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননা করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই অপরাধে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। তবুও এটি পাকিস্তানে সমস্যা সৃষ্টিকারী অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। চরমপন্থীরা অনেক সময় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়।

ইসলামাবাদ-ভিত্তিক ‘সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ’-এর মতে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার মামলা বা অভিযোগের ১,৪১৫টি ক্ষেত্রে ১৮ জন মহিলা সহ কমপক্ষে ৮৯ জন পাকিস্তানিকে হত্যা করা হয়েছে। গত দশক জুড়ে ধর্ম অবমাননার অভিযোগের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত আইনের অপব্যবহারের ব্যাপারে নাগরিক সমাজের নানা গোষ্ঠী, অধিকাং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন, এমনকি পাকিস্তানের বিচার বিভাগের তরফ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট একবার পরামর্শ দিয়েছিল যে যারা ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তোলে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য পার্লামেন্টে আইনের সংশোধন করা হোক। তবে বাস্তবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারের তরফ থেকে কিছুই করা হয়নি। পাক নেতারা সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন। আগস্ট মাসে সেনেটে একটি বিল পাস করা হয়, যেটির মাধ্যমে ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত আইনকে আরও মজবুত করা হয়েছে। নয়া আইনে, যারা প্রফেটের পরিবারের সদস্য, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং প্রথম চারজন খলিফার নামে কটূ কথা বলবেন, তাদেরকে আরও কড়া শাস্তি দেওয়া যাবে। রাষ্ট্র এইভাবে সমাজের চরমপন্থী অংশের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করছে, যারা ধর্ম অবমাননার নামে অসহায় লোকজনদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করে আইনের অপব্যবহার করছে। ঔপনিবেশিক শেকড় থেকে উঠে আসা এই আইন আধুনিক রাষ্ট্রে ঠাঁই পেতে পারে না। তবে পাকিস্তান এমন একটা দেশ, যেখানে সমস্ত স্টেকহোল্ডাররাই নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ধর্মের ঢাল ব্যবহার করেছেন। তাই প্রকৃত সমস্যাটির মোকাবিলার জন্য কোনো অঙ্গীকার নেই। ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ এই ধরনের ঘটনা সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানে ধর্মীয় মেরুকরণকে আরও মজবুত করবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.