December 06, 2023

গ্লোবাল জলবায়ুর ব্যাপারে আলোচনার সীমানা যেখানে সমাপ্ত হচ্ছে তা হলো ১.৫°C বা প্রাক শিল্পায়নের সময় থেকে গ্লোবাল তাপমাত্রায় গড়পড়তা বৃদ্ধি। এখন যেহেতু ১°C অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই দুবাইতে হওয়া জলবায়ু সম্মেলনে সব প্রচেষ্টাই ছিল উর্ধ্বগতিকে অর্ধেক ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা। নির্গমণ হ্রাস করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, এটি অর্জন করার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানের অনুমান হলো উষ্ণতাকে ১.৫°C-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এর জন্য ২০৩০ সালের মধ্যের বিশ্বের তিনগুণ বেশি নবায়নযোগ্য শক্তি বা কমপক্ষে ১১,০০০ জিডব্লু প্রয়োজন। তবে এই পরিমাণটি যে আরও তিনগুণ হওয়া উচিত, এই ব্যাপারে সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের সময় নেতাদের ঘোষণায় আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি পেয়েছিল। দুবাই সম্মেলনের আগে, এটা মনে করা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী বিশ্বের প্রায় ১৯০টি দেশের বৃহত্তর গোষ্ঠী এটিকে সমর্থন প্রদান করবে। তবে বাস্তবে যেটা দেখা গেল, এখনও পর্যন্ত ১১৮টি দেশ এটির সমর্থন করেছে এবং দুটি বড় দেশ, ভারত এবং চীন এখনও পর্যন্ত এটিতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থেকেছে। দ্য গ্লোবাল রিনিউয়েবল অ্যান্ড এনার্জি এফিশিয়েন্সি প্লেজ, যা এখনও খসড়া পর্যায়ে রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার তিনগুণ বাড়াতে হলে স্বাক্ষরকারীদেরকে অবশ্যই পর্যায়ক্রমে অবারিত কয়লা শক্তির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে, বিশেষত অবারিত নয়া কয়লা-পরিচালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে। এটি ভারতের জন্য একটি বড় সতর্কতা।

নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করার পক্ষে যে দেশগুলো সরব হয়েছে, ভারত তার মধ্যে অন্যতম। ২০৩০ সালের মধ্যে নিজেদের টার্গেটের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে, জাতীয় স্তরে নির্ধারিত অবদানে (এনডিসি) বলা হচ্ছে যে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বর্তমানের ১৭০ জিডব্লু থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০ জিডব্লু করা হবে - তবে তারা বার বার এটাও উল্লেখ করেছে, নির্দিষ্ট কিছু জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার জন্য তাদেরকে জোর করা যাবে না। কয়লা পরিচালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো ভারতের প্রায় ৭০% গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের জন্য দায়ী। কয়লা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে বিশ্বের যে উন্নত দেশগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, এরকম অনেক দেশেই ব্যাক-আপ হিসাবে রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির রিসোর্স। দুবাইয়ে অন্যান্য ৫৬টি দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে যে ২০৩৫ সালের মধ্যে তারা কয়লার ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ২০% কয়লা থেকে মেটায় এবং কমপক্ষে ৫৫% পূরণ করে তেল এবং গ্যাস থেকে, ২০৩০ সালের মধ্যে এটি থেকে আরও বেশি উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর তরফ থেকে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পরিহাস হলো যে আপাতত তারা জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে অন্য কোনো বিকল্প শক্তি ব্যবহার করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত নয়। বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রকৃত অঙ্গীকার যতদিন থাকবে, ততদিন অঙ্গীকার এবং ঘোষণার মূল্য যে কাগজে খসড়াবদ্ধ করা হচ্ছে, তার থেকে এগুলোর মূল্য একটু বেশি হবে।

