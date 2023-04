সম্ভাবনাযুক্ত বিল

April 27, 2023 08:27 am | Updated 08:27 am IST

গিগ কর্মীদের কল্যাণ বোর্ডের জন্য রাজস্থানের উদ্যোগ নয়া দিগন্তের সূচনা করব

ইংরেজিতে বলা হয় গিগ ওয়ার্ক। অর্থাৎ অস্থায়ী কাজ বা ফ্রিলান্সিং। স্মার্টফোন বিপ্লবের ওপর নির্ভর করে এই গোটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। সেখানে কাজ করছেন প্রায় আট মিলিয়ন লোকজন। বিশেষত ভারতের যুবক-যুবতীদের কাছে এটা কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। গত দশকে আমাদের দেশে কাজের বাজারে নজর রাখলে অসংগঠিত শ্রম ও বেকারত্বের যে ছবিটা দেখা যায়, তা অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এই প্রেক্ষিতেই কর্মসংস্থানের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে গিগ ওয়ার্ক। বিশেষত যুব সমাজ এবং ভিনরাজ্য থেকে আসা কর্মীদের জন্য এটা একটা বাস্তব হয়ে উঠেছে। তারা টাকা রোজগারের রেডিমেড এবং দ্রুত উপায় খোঁজেন ও বাঁধাধরা গতের মধ্যে না থেকে, নিজেদের পছন্দের সময়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, তারা নিজেদের মূল চাকরি বা কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত টাকা রোজগারের জন্য এই বিকল্প ব্যবহার করেন। প্রাত্যহিক জীবনে নানা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের জন্য একদিকে যখন স্মার্টফোনের ব্যবহার এবং বিভিন্ন অ্যাপের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে, তখন অন্যদিকে বাস্তবিক প্রয়োগ ও সুযোগের ক্ষেত্রে গিগ অর্থনীতির আরও বিস্তার ঘটবে। প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সস্তার কর্মীবাহিনীর উপলভ্যতা বাড়লেও গিগ কর্মীদের ইনসেন্টিভ কমেছে। পেমেন্টের তুলনায় তাদের কাজের চাপ এবং কাজের সময়ের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেকের ক্ষেত্রে তা অপর্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া গিগ কর্মীদেরকে আদৌ কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অধিকাংশ এগ্রিগেটিং প্ল্যাটফর্ম তাদেরকে পার্টনার হিসাবে চিহ্নিত করে। কর্মী হিসাবে তাদের যে সামাজিক সুরক্ষা বা আনুসঙ্গিক সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলো তারা পান না। ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের পরিবেশ ক্রমশ এতটাই প্রতিকূল হয়ে উঠছে যে এটিকে আর উদীয়মান বা সম্ভাবনাপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। গিগ কর্মীদের ফ্ল্যাশ স্ট্রাইক থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে রাজস্থান প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক গিগ ওয়ার্কার (রেজিস্ট্রেশন এবং কল্যাণ) বিল, ২০২৩ ডেলিভার করার জন্য রাজস্থান সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে তা যদি চালু করা হয়, তবুও সেটার গুরুত্ব খাটো করা যায় না। খসড়া বিলে একটি ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সংস্থান আছে, যেটি কল্যাণমূলক নীতি তৈরি করবে এবং পিস রেট ভিত্তিতে গিগ কর্মীদের অভিযোগ বা আপত্তির কথা শুনবে। তবে নীতিগুলোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য এবং সেগুলো থেকে কর্মীরা কীভাবে ফায়দা পাবেন, তা এখনও এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। বোর্ড একটি কল্যাণমূলক সংগঠন তৈরির জন্য কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যে প্ল্যাটফর্মগুলো গিগ কর্মীদের শ্রম ব্যবহার করে, সেগুলোতে গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেনের ওপর একটি সেস চাপিয়ে এটির অর্থায়ন করা হবে। এই স্কিমটি নতুন কিছু নয় – যেমন থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াতে পরিবহন ক্ষেত্রের প্ল্যাটফর্ম কর্মীদেরকে যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এবং দুর্ঘটনা বিমা ও সামাজিক সুরক্ষা দেয়, তার অর্থ জোগাড় করতে প্রতিটি রাইড থেকে ২% কেটে নেওয়া হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে একটি নীতির অনুমোদন করেছে (চারটি শ্রম নীতির মধ্যে একটি), যেখানে গিগ কর্মীদের জন্য কিছু সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান করা হয়েছে। তবে এই স্কিমটি শুধুমাত্র কাগজে-কলমেই আবদ্ধ। বাস্তবে এটির যথাযথ প্রয়োগ করা হয় না। এক্ষেত্রে রাজস্থানের বিলটি যদি কার্যকর হয়, তাহলে গিগ কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্যান্য রাজ্য এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হতে পারে। ADVERTISEMENT

