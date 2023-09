জনগণই গুরুত্বপূর্ণ

September 23, 2023 10:35 am | Updated 10:35 am IST

সেন্সাস বা জনগণনার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সংগ্রহ করা হয়। প্ল্যানিং এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে জনগণনা অনেক সময় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৮১ সাল থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর ভারতে জনগণনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি দশ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হওয়া এই কর্মসূচীর হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালে পরবর্তী জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। তবে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য এটি স্থগিত করা হয়। অবশ্য এখন আর মহামারীর পরিস্থিতি নেই। যে কোনো সময় এই কর্মসূচী সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সিস্টেমও প্রস্তুত আছে। তবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকার এটি শুরু করার কাজে গড়িমসি করছে। ২০ সেপ্টেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ২০২৪ সালেরর পর সাধারণ নির্বাচনের পরই জনগণনা অনুষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রেও স্পষ্টভাবে কোনো তারিখ বা বছরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই জনগণনা নিয়ে আসলে সরকারের মনোভাব কী, তা নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত জনগণনা পিছিয়ে দেওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে জাতপাত ভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাবের ক্রমবর্ধমান দাবি, যে প্রশ্নের উত্তর বিজেপি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ২০২৬ সালের পরে জনগণনা পরবর্তী লোকসভা আসনের ডিলিমিটেশনের ভিত্তি হয়ে উঠবে, যেখানে প্রতিনিধিত্বের ইন্টার-স্টেট রিডিস্ট্রিবিউশন থাকবে। বিজেপি হয়তো ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। বিগত কয়েক বছরে নাগরিকত্ব আইনে পরিবর্তন এবং কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) নিয়ে সংঘাতের জেরে জনগণনা সংক্রান্ত আলোচনা ক্রমশ জটিল হয়েছে।

সংসদে এবং বিধাসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণের সাথে পরবর্তী জনগণনা এবং ডিলিমিটেশনের একটা সংযোগ আছে, যা একটা বাড়তি গুরুত্ব তৈরি করেছে। পরবর্তী জনগণনাটি হবে ভারতের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা, যেটির মাধ্যমে দেশের জনগণন এই কার্যক্রমে “স্ব-গণনায়” অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্ব-গণনার সময় বাধ্যতামূলকভাবে আধার বা মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারী হিসাবে স্কুল শিক্ষক সহ প্রায় ৩০ লক্ষ সরকারী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এদের প্রত্যেককেই অনলাইন এবং অফলাইন মোডে মাথাপিছু প্রায় ৬৫০-৮০০ লোকজনের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এইভাবে মোট ১৪০ কোটিরও বেশি জনগণ এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হবেন। সাধারণত জনগণনার উভয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে কমপক্ষে ১১ মাস মতো সময় লাগে। তবে প্রযুক্তির কারণে পপুলেশন লেভেলের ডেটা সংগ্রহের গুণমান এবং পদ্ধতি বা উপায়ের দ্রুত বিবর্তন ঘটছে। জন্ম এবং মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন (সংশোধনী) আইন ২০২৩ কার্যকর করা হবে ১ অক্টোবর থেকে। এটি রেজিস্টার, ইলক্টোরাল রেজিস্টার, আধার, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের ডেটাবেস তৈরিতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয়ভাবে স্টোর করা ডেটা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই রিয়েল টাইমে আপডেট করা হবে। তাতে কোনো ব্যক্তির ১৮ বছর বয়স হলে এবং মৃত্যু হলে ভোটার তালিকায় নাম যোগ হওয়া এবং মুছে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে। তাই জনগণনার কাজকে একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার না করে সরকারের উচিত সমস্ত অঙ্গরাজ্য এবং পক্ষগুলোকে নিয়ে জনগণনা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা।

