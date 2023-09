স্বর্ণ অভিযান

September 22, 2023 09:49 am | Updated 09:49 am IST

এশিয়ান গেমস গত বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে চীনে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কারণে টুর্নামেন্টটি স্থগিত করা হয়। অবশেষে শনিবার চীনের হ্যাংঝৌতে আনুষ্ঠানিকভাবে এশিয়ান গেমস শুরু হয়েছে। এই টুর্নামেন্টটি প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে দিল্লিতে। ২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিক্সে ১১,০০০ অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে সর্বশেষ এশিয়াডে তার চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় ১২,৫০০ অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করছেন। হ্যাংঝৌতে অ্যাথলিটরা ৪০টি খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। ১৬ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই টুর্নামেন্টে এবার ডেবিউ করবে ব্রেকডান্সিং এবং ই-স্পোর্টস। এর পাশাপাশি এবারের এশিয়ান গেমসে জিয়াংকি (xiangqi) এবং গো (go) নামেরও গেম দেখা যাবে, যার বিশদ জানতে অনেকে ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনের শরণাপন্ন হতে পারেন। হকি, আর্চারি, টেনিস এবং বক্সিং সহ কয়েকটি খেলায় আবার এবারের এশিয়াড প্যারিসে ২০২৪ সালের অলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ধারণের মঞ্চ হয়ে উঠবে। ১৯৮২ সালে, ভারত দ্বিতীয়বারের জন্য দিল্লিতে এশিয়ান গেমসের আয়োজন করেছিল। সেই বছর থেকে প্রত্যেকবারই চীন টুর্নামেন্টে মেডেল জয়ে অগ্রণী স্থান দখল করে আসছে। ২০১৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত শেষবারের এশিয়াডে ১৩২টি সোনা সহ মোট ২৮৯টি পদক নিয়ে চীন শীর্ষস্থানে ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে ছিল জাপান (২০৫টি পদক) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (১৭৭টি পদক)। জাকার্তার এশিয়াড ভারতের জন্য বেশ ফলপ্রসু হয়ে উঠেছিল। সেবার ১৬টি স্বর্ণপদক সহ মোট ৭০টি পদক জিতে নিয়েছিল ভারত। এবারের এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক জয়ের ব্যাপারে অনেকের উচ্চাশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের আশা, এবার ভারত ১০০টি পদক জিতবে। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পি.টি. উষা, যিনি ১৯৮০-র দশরের মাঝামাঝি এই ধরনের গেমসে ভারতের মেডেল জয়ের মেশিন হয়ে উঠেছিলেন, তিনিও প্রত্যাশা করছেন যে এটিই ভারতের সেরা এশিয়াড হতে চলেছে।

সরকারের তরফ থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা, আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা এবং বিদেশে একাধিক এক্সপোজার ট্রিপের জেরে ভারতের ৬৫০-এরও অধিক অ্যাথলিটকে দেখে শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে। ফের একবার অ্যাথলেটিক্স নিয়েই বড় আশা করা হচ্ছে। ভারত এই প্রথমবার অলিম্পিক এবং ওর্য়াল্ড চ্যাম্পিয়ন জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে নিয়ে এশিয়াডে যাচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রূপার পদক জয়ী পাকিস্তানের আরশাদ নদীমের সাথে তার লড়াই এবারের টুর্নামেন্টের হাইলাইট হয়ে উঠতে পারে। নীরজ ভারতীয়দের বিশ্বাস জোগাতে সক্ষম করেছেন যে ভারতীয়রা বিশ্ব জয় করতে পারেন। ঠিক এই কারণেই বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনজন জ্যাভলিন থ্রোয়ার সেরা ছয়ের মধ্যে অভিযান শেষ করেছেন। এছাড়া সেখানে ভারতীয় পুরুষদের 4x400m রিলে টিম পঞ্চম স্থানে অভিযান শেষ করে এবং নিজেদের নতুন এশিয়ান রেকর্ড তৈরি করে ইতিহাস তৈরি করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে জেসউইন অলড্রিন এবং এম. শ্রীশঙ্কর ছিলেন বিশ্বের এক নম্বর এবং দুই নম্বর লং জাম্পার। অন্যদিকে ট্রিপল জাম্পার প্রবীণ চিত্রাভেল নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। তবে বুদাপেস্টে অনেক ভারতীয় অ্যাথলিট প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি। হ্যাংঝৌকে তারা সেই খামতি পূরণ করার কাজে লাগাতে পারেন। এশিয়াডের ক্রমতালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দখলকারী ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলাদের হকি টিম এবার সোনা জয় করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রিকেটে ভারতের ডেবিউ হচ্ছে। শুটিং এবং ব্যাডমিন্টন থেকেও স্বর্ণপদক জয়ের আশা করা হচ্ছে।

