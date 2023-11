বিভ্রান্তিকর ইঙ্গিত

November 24, 2023 09:15 am | Updated 09:15 am IST

গত মাসে ভারতের পণ্য রপ্তানি এই আর্থিক বছরে কেবলমাত্র দ্বিতীয়বারের জন্য উর্ধ্বমুখী হয়েছে। ৬.২% বৃদ্ধি ঘটেছে। গত অক্টোবরের তুলনায় মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট ১২.৩% বেড়েছে এবং সেপ্টেম্বরের তুলনায় প্রায় ২১% বৃদ্ধি পেয়ে সর্বকালীন সেরা ৬৫.০৩ বিলিয়ন ডলারের অঙ্ক ছুঁয়ে ফেলেছে। এর ফলে ব্যবসা সংক্রান্ত ঘাটতির রেকর্ড ৩১.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। জুয়েলারি এবং হাই-এন্ড ইলেক্ট্রনিক্সের মতো জিনিসপত্রের সৌজন্য উৎসবের মরশুমের চাহিদার প্রত্যাশার ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোর দুর্বল ট্রেন্ডকে ছাপিয়ে আমদানিতে জোয়ার দেখা দিতে পারে বলেও আশা করা হচ্ছিল। তবে এই উর্ধ্বগতি এবং ঘাটতির পরিমাণের কথা কেউ প্রত্যাশা করেননি। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, অপ্রত্যাশিত প্রভাবের কারণে এই নতুন বাস্তাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। অর্থমন্ত্রকের মাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১১ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে চাহিদা সংক্রান্ত আশঙ্কা এবং দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমদানি এবং রপ্তানি মজবুত হয়েছে।

উচ্চ আমদানি এবং সম্ভাব্য ঘাটতির সমীকরণ নিয়ে এখনই তেমন উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। তেলের দামের সাম্প্রতিক হ্রাসের কারণে এই অনমনীয় আমদানি বিল সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৭.৭ বিলিয়ন ডলার থেকে হ্রাস পেতে সহায়তা করবে। উৎসব এবং বিয়ের কারণে সোনা ও রূপোর আমদানি কিছুটা বেড়েছে ঠিকই। তবে অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে মূল্যবান ধাতুর দামে পতন হওয়াটাও একটি ভূমিকা পালন করেছে, তার কারণ ফের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে গয়না ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্টকে জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। একইভাবে, ইলেক্ট্রনিক জিনেসের আমদানিতে বৃদ্ধি পেলেই সেটাকে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে মেলানো ঠিক হবে না। নতুন আমদানি সংক্রান্ত লাইসেন্সিং নীতি বিলম্বিতভাবে চালু হওয়ার আগে অক্টোবরই ছিল বিনামূল্যে ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং সার্ভার আমদানি করার শেষ মাস। এবার একই নীতিকে একটু ঘুরিয়ে বলা, ‘ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের’ প্রভাবেও অনেক ব্যবসায়ী এই সমস্ত জিনিসপত্র বেশি বেশি করে মজুত করতে শুরু করেছেন। গুণমান সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশ এবং এরকম পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার আমদানি সংক্রান্ত বিলের ওপর লাগাম টানার চেষ্টা করছে। তবে কর্মসংস্থান তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে রপ্তানি মজবুত করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্টোবর মাসে রপ্তানির ক্ষেত্রে হেডলাইন আপটিক একটি পরিসংখ্যানগত খটকা তৈরি করে - শিপমেন্টের ৩৩.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্য আসলে গত ১২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং ২০২১ সালের তুলনায় ৬% কম। মাস ভিত্তিক হিসাবে, অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ২% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভারতীয় জিনিসপত্র রপ্তানির পরিমাণ ২.৬% হ্রাস পেয়েছে। এটি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ক্রমশ ধীর হতে থাকা বিশ্বে যে বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুযোগ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

