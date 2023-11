দল ত্যাগের অভ্যাস

November 07, 2023 09:50 am | Updated 09:50 am IST

নির্বাচনমুখী ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরাম, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক দলগুলো পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছে। সেই সাথে প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এসবের পাশাপাশি, এই রাজ্যগুলোতে নির্বাচনের আগে একটা সাধারণ ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে এবং তা হলো শেষ মুহূর্তে দল পাল্টানো। ভারতে নির্বাচন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। বামপন্থীরা বাদ দিয়ে, বাকি দলগুলো প্রার্থীর গুণাবলী বা জনপ্রিয়তা বিশেষ বিচার করার পরিবর্তে তারা কতটা দক্ষতার সাথে প্রচারের কাজ পরিচালনা করতে পারেন, তার ভিত্তিতেই প্রার্থী বেছে নেওয়া হয়। তাই এখন নির্বাচনের রাজনীতির সৌজন্যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বিশ্বাস নয়, বরং পৃষ্ঠপোষকতাকে সম্বল করে কিছু রাজনীতিবিদ নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে ব্যস্ত। এই ধরনের নেতারা দলীয় অনুমোদনের ওপর ভর করে যে কোনো শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। নির্বাচনের হাওয়া কোন দিকে বইতে পারে, সেই ব্যাপারে আগাম অনুমান করে, এদের মধ্যে অনেকে তাই আগেভাগে দলবদলও করে থাকেন। এমনকি শাসক দলের যাদেরকে দল নির্বাচনের টিকিট দেয় না, তারা এবং দলের মধ্যে থাকা বিক্ষুব্ধ নেতারাও এই পন্থা অবলম্বন করেন। পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি সাধারণত কোনো নির্বাচনী কেন্দ্রে স্বার্থ ও দাবির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিনিধিত্বমূলক। এটি মূলত প্রার্থী এবং ভোটারের মধ্যে এক প্রকারের লেনদেন — ভোট দেওয়ার জন্য প্রার্থীর কাছ থেকে ভোটাররা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষেবা পান। অন্যদিকে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এই সিস্টেমকে ব্যবহার করে নিজের সমর্থনের ভিত আরও মজবুত করেন। সাধারণত এটি থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্যই প্রার্থীরা এমনটা করে থাকেন। পৃষ্ঠপোষকতার এই সিস্টেমকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রীকরণের পরিণাম হিসাবেও দেখা যেতে পারে, তার কারণ এটি দলীয় কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে, ভোটারদের নির্দিষ্ট দাবি পূরণের রাস্তাকে সুগম করে তোলে।

এই সিস্টেমের ফলে এমন কিছু কেরিয়ারিস্ট রাজনীতিবিদকে দেখা যায়, যারা নীতিগত বা মতাদর্শগত কারণের বদলে বরং লেনদেনগত উদ্দেশ্য নিয়ে বেশি আগ্রহী। জাতীয় স্তরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) তুলনায় কংগ্রেসের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ হলো কংগ্রেসের একটা বড় অংশের নেতারা দল ত্যাগ করে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চান, এমন নেতাদের জন্য বিজেপি নিজেদের নেতৃত্বের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী সংরক্ষণবাদের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস নিজেকে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিজেপির থেকে তারা কতটা আলাদা, তা তুলে ধরতে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্পের আশ্বাস দিচ্ছে। এই অবস্থানের জেরে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপি ও আঞ্চলিক দলগুলো থেকে শেষ মুহূর্তে যারা দল ত্যাগ করেছেন, তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে কংগ্রেস। তবে এই আইন প্রণেতাদেরকে নিজেদের দলের মতো মানানসই করে তোলাটাও কংগ্রেসের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ঘন ঘন যারা দল বদল করেন, তাদেরকে ভারতীয় ভোটাররা যদি উচিত শিক্ষা না দেন এবং যে প্রার্থীদের মতাদর্শগত অনুমোদন ক্ষীণ, তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে বেছে নেওয়ার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই, এটা ভোটাররা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকবে এই দলবদল।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.