গ্রিন ওয়াশিং

July 12, 2023 01:29 pm | Updated 01:29 pm IST

বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল, ২০২৩ নিয়ে বর্তমানে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে পার্লামেন্টের একটি জয়েন্ট কমিটি। এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত আইন। শিল্পের উন্নতি এবং বন সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার ক্ষেত্রে যে জটিল চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এই আইনের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পায়ন করতে গিয়ে অনেক সময়ই অনেক গাছপালা বা জঙ্গল কেটে ফেলতে হয়। তাতে বাস্তুতন্ত্রেও ব্যাঘাত ঘটে। এই অবস্থায় সরকার মূলত বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ ব্যবহার করে এটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাবগুলোর ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে। এই আইনটি আদতে নোটিফায়ডের জঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। টি.এন. গোদাবরমন থিরুমালপদ মামলায় (১৯৯৬) সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, যে জঙ্গলগুলো অফিসিয়ালি ক্লাসিফায়েড নয়, সেগুলোর সুরক্ষাতেও এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভারতে জঙ্গলের পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে। অফিসিয়ালি রেকর্ড করা জঙ্গলের ভিতরে জঙ্গলের বৃদ্ধি নিশ্চল বা সীমিত অবস্থায় রয়েছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এলাকা বা বাগান, বৃক্ষ রোপণ এবং গ্রামাঞ্চলে বসতি এলাকাতে মূলত গাছের পরিমাণে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। ভারত নিজেদের ২৪% এলাকা জঙ্গল ও গাছের পরিধির মধ্যে রয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা মূলত জোরদার হয়েছে এই কারণেই। আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে এই পরিমাণটি বাড়িয়ে ৩৩% এবং এইভাবে ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই অক্সাইড কার্বন সিঙ্ক যোগ করার লক্ষ্যমাত্র নিয়েছে।

বর্তমানে যে বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ রয়েছে, সেটি এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। এমনটাই মনে করে পরিবেশমন্ত্রক। তার কারণ এই আইনে বেসরকারি অ্যাগ্রো-ফরেস্ট্রি এবং বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীতে উৎসাহ প্রদানের বিধান নেই। ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ভারত ১,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে জঙ্গল এলাকার বাইরেই ১,৫০৯ বর্গ কিমি রেকর্ড করা হয়েছে। বন আইনের নতুন সংশোধনীতে ১৯৯৬ সালের রায়ের সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা অনুরূপ ইনসেন্টিভ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৮০ বা তার পরবর্তীতে যে কোনো সরকারি রেকর্ডে ‘জঙ্গল’ হিসাবে রেকর্ড করা যে কোনো জমির ক্ষেত্রে আইনের সংস্থান প্রযোজ্য হবে। ১৯৮০-১৯৯৬ এর মধ্যে নন-ফরেস্ট্রি ব্যবহারের জন্য সরকারের তরফ থেকে অনুমোদিত জঙ্গলের জমিতে আইনের সংস্থান প্রযোজ্য হবে না। সংশোধনীর মানে হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে এবার সরকারের তরফ থেকে জঙ্গলের মতো বৈশিষ্ট আছে এমন গাছাপালা সমৃদ্ধ কিছু এলাকাকে বা আনক্লাসিফায়েড জঙ্গলের জমিকে ‘জঙ্গলের জমি’ হিসাবে ক্লাসিফাই করতে পারবে না। এছাড়া সংশোধনীর ফলে ভারতের সীমান্ত এলাকাবর্তী সর্বাধিক ১০০ কিলোমিটার জঙ্গলের জমিকে, কেন্দ্রীয় অনুমোদন ছাড়াই, “কৌশলগত এবং নিরাপত্তাগত” কারণে অধিগ্রহণ করা যাবে। প্রাথমিকভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে যে এই সংশোধনীগুলো প্রাকৃতিক জঙ্গলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাস্তবে ভূমিকা পালন করবে না। বরং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনায়নে সহায়তা প্রদান করবে। উদ্বেগের বিষয় হলো যে, পার্লামেন্টের কমিটির বিধিবদ্ধ সুবিধা বা অনুমোদন থাকলেও তারা সমাধানের ব্যাপারে কোনো মতামত বা পরামর্শ প্রদান করেনি। তত্ত্ব অনুযায়ী, বেসরকারি উদ্যোগে জঙ্গল তৈরি করার মধ্যে খারাপ কিছু নেই বলেই মনে হতে পারে, তবে সেগুলো যে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে কার্বন স্টক হয়ে উঠবে, এমন আশা না রাখাই ভালো, তার কারণ সেগুলোকে ‘কার্বন ক্রেডিট’ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য শক্তিশালী মার্কেট ইনসেন্টিভ রয়েছে। জলবায়ুর ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির কারণে হয়তো সংরক্ষণমূলক আইনের ব্যাখ্যায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নিতে হবে।

