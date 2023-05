পরিবেশবান্ধব অবস্থানের সমস্যা

May 10, 2023 12:48 pm | Updated 11:53 pm IST

ইইউর কার্বন ট্যাক্স পরিকল্পনার মোকাবিলা করতে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে

নন-গ্রিন অথবা অপর্যাপ্ত পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং যেখানে কর্বান নির্গমণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি, এমন প্রোডাক্টের আমদানির ওপর আগামী অক্টোবর মাস থেকে একটি কার্বন ট্যাক্স আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। একটি ইমপোর্ট মনিটরিং মেকানিজমের সাহায্যে এই কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) শুরু হবে। জানুয়ারি ২০২৬ থেকে নির্ধারণ করা অনুযায়ী কর চাপানো হবে। ইইউর যুক্তি, CBAM নিশ্চিত করবে যে কার্বন-ইনটেনসিভ জিনিসপত্র আমদানি করা হলেও পরিবেশের গুরুত্ব যেন বজায় থাকে। এছাড়া এটি বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও আরও স্বচ্ছ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। এটি ভারতের কিছু বৃহত্তম রপ্তানি ক্ষেত্রের দিকে বিশাল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লৌহ আকরিক এবং স্টিল। কার্বন লেভির পরিমাণ ১৯.৮% থেকে ৫২.৭% পর্যন্ত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এপ্রিলের প্রথমদিকে ফ্রান্স সফরের সময় বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী পিযূষ গোয়েল বলেছিলেন, ভারতীয় রপ্তানি ক্ষেত্রের ওপর ট্যাক্সের কতটা প্রভাব পড়বে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়, তার কারণ এই ব্যাপারে পরিচালনা সংক্রান্ত স্বচ্ছতা এখনও দেখা যাচ্ছে না। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য কর্মকর্তারা এই বিষয়টি নিয়ে আশাব্যাঞ্জক অবস্থান নিয়েছিলেন। একদিকে যখন বিভিন্ন বিকল্প খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তখন অন্যদিকে তারা বলেছেন যে এই ঝুঁকির মোকাবিলা করাটা সরকারের অ্যাজেন্ডা লিস্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশবান্ধব অবস্থানের ভিত্তিতে ইইউর এই প্রস্তাব সাজানো হয়েছে ঠিকই, তবে এটি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি কঠিন বাধা হয়ে উঠতে পারে। তাই কেন্দ্রকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আরও বেশি তৎপর হতে হবে। ভারতের লোহা, স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানির প্রায় এক তৃতীয়াংশ গত বছর ইইউ সদস্য দেশগুলোতে গিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টের ওপরও প্রভাব পড়বে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় সংস্থা বা সংগঠনগুলো যেভাবে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকে ধীরে ধীরে স্বাগত জানাতে শুরু করেছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বলতে হবে যে এই ট্রানজিশন বা পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য সময় লাগবে। বিশেষ করে ছোট ব্যবসাগুলোর ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রাসঙ্গিক। কার্বন নির্ভর প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে সরে যাওয়াটা (যেমন স্টিল তৈরির জন্য ব্লাস্ট ফারনেস) সহজ হবে না। ইইউ আরও বলেছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের নীতির সাথে এই কার্বন ট্যাক্স সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ভারত এটাকেই চ্যালেঞ্জ করবে। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্কের সাথে যে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে, সেই দিকটিও তুলে ধরা হবে। এই ফ্রেমওয়ার্কে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা উল্লেখ করার পাশাপাশি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব সংক্রান্ত যে পার্থক্য আছে, সেটিও বলা হয়েছে। তবে এই যুক্তগুলো যদি মেনে নেওয়া হয়, তবুও এই দুটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার বিকল্পের অভাব আছে। পাল্টা হিসাবে ইইউ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের ওপর ট্যারিফ চাপানোর বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ভারতে আরোপ করা বিভিন্ন কার্বন ট্যাক্স পরিমাপ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্লোবাল সাউথের একটি কণ্ঠস্বর হিসাবে ভারত নিজেকে তুলে ধরেছে। তাই এই বছর জি-২০-তে গিয়ে ভারতকে অবশ্যই সেই ভূমিকাটি পালন করতে হবে এবং অন্যান্য দেশ যাতে ইইউর কার্বন ট্যাক্স ফ্রেমওয়ার্কের বিরুদ্ধে সরব হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারতের এই উদ্যোগের মধ্যে শুধুমাত্র নিজেদের উদ্বেগগুলো যে গুরুত্ব পাবে, তা নয়। ভারতের থেকেও যে সব অন্যান্য গরীব দেশ খনিজ সম্পদের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল, তাদের ওপর CBAM-এর যে প্রভাব পড়বে, সেটিও ভারতকে মাথায় রাখতে হবে। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.