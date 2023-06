গ্রিসের লড়াই

June 30, 2023 10:59 am | Updated 10:59 am IST

ADVERTISEMENT

বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক নেতা, সেনা কর্তা এবং সাংবাদিকদের ফোন আড়ি পাতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল গ্রিক সরকার। ফেব্রুয়ারিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫৭ জনের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে অনেকই শিক্ষার্থী। এই ঘটনা নিয়েও সেদেশে বিক্ষোভ দেখা যায়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই, গ্রিস উপকূলে নৌকা ডুবে তলিয়ে যান ২০০ জনেরও বেশি মাইগ্রেন্ট। তবে এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোনোটাই কিরিয়াকোস মিৎসোটাকিসের ভাবমূর্তিতে দাগ ফেলতে পারেনি। এই ৫৫ বছর বয়সী নেতার মধ্য-ডানপন্থী দল নিউ ডেমোক্রেসি (নতুন গণতন্ত্র) গত ২৫ জুনের পার্লামেন্টারি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। গত দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি ছিল গ্রিসের দ্বিতীয় নির্বাচন। মে মাসে বৃহত্তম দল হিসাবে নিজেদের তুলে ধরে নিউ ডেমোক্রেসি, তবে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। আলাদা নির্বাচনী সিস্টেমের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়বারের ভোটে মিৎসোটাকিসের দল ৩০০ সদস্যের পার্লামেন্টের মধ্যে ১৫৮টি আসন বা ৪০.৫৫% ভোট পেয়েছিল। অন্যদিকে মূল বিরোধী গল সিরিজা পেয়েছিল ১৮% (৪৮টি আসন) ভোট। এক সময় গ্রীক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করা মধ্য-বামপন্থী গল পাসোক ১২% ভোট (৩২টি আসন) পেয়েছিল। এর পাশাপাশি, নবগঠিত চরম-ডানপন্থী স্পার্টান্সরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৪.৬% শতাংশ ভোট নিয়ে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে। ফ্যাসিবাদী গোল্ডেন ডনের প্রাক্তন, জেলখাটা নেতা ইলিয়াস কাসিডিয়ারিস হলেন এই দলের প্রধান মুখ।

গ্রিসে ২০১৯ সালে ক্ষমতায় ছিলেন মিৎসোটাকিস। এবারের নির্বাচনে তিনি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত নীতি, তার সরকারের আমলে করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলার পদ্ধতি এবং ইউরোপে জীবনযাপনের খরচ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মূলত প্রচার চালিয়েছিলেন। গ্রিসের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ২০১০ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং ঋণ সংক্রান্ত সমস্যার পর থেকেই দেশটি ইউরোজোন থেকে ছিটকে যাওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে গ্রিসে স্থিতিশীল বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে (এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড়ের চেয়ে বেশি)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তহবিলের সৌজন্যে বিনিয়োগ এবং রপ্তানির উন্নতি হয়েছে। দেশটির ক্রেডিট বর্তমানে বিনিয়োগ গ্রেড ক্রেডিট রেটিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। উচ্চতর বৃদ্ধির হার সত্ত্বেও গ্রিসের জিডিপি ২০%, যা ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক আর্থিক এবং ঋণ সংক্রান্ত সঙ্কটের আগের চেয়ে কম। মিৎসোটাকিসের সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং প্রতিশ্রুতি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এর পাশাপাশি তার বার্তায় ইমিগ্রেন্ট বিরোধী নীতির উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে অনেক সময় গ্রিস কর্তৃপক্ষক উদ্বাস্তুদের তুরস্কে ফিরিয়ে দিয়েছে (নৌকা ডুবির ঘটনায় অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে গ্রিক উপকূলরক্ষী বাহিনী দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি)। এর পাশাপাশি বিদেশ নীতিতেও কড়া অবস্থান নিয়েছেন মিৎসোটাকিস। তাই প্রতিবেশী দেশ তুরস্কের সাথে গ্রিসের সম্পর্কে উত্তেজনা কমেনি। সংরক্ষণমূলক জাতীয়তাবাদের সাহায্যে মিৎসোটাকিস অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর গ্রিসের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাকে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে। এর পাশাপাশি দেশের গ্রেড ক্রেডিট রেটিং আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনাও প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ইমিগ্র্যান্টদের সমস্যাগুলোকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। জিওপলিটিক্যাল উত্তেজনা কমানোর জন্য তুরস্কের সাথে সামগ্রিকভাবে সম্পর্ক উন্নত করা দরকার।

