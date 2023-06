তৃণমূল স্তরে শান্তি

June 20, 2023 11:26 am | Updated 11:26 am IST

আগামী ৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ফের একবার রাজ্যে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক হিংসা। নির্বাচনের ব্যাপারে গত ৮ জুন বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হয়েছিল। তারপর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি, কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলের সমর্থকরা সহ মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৫ জুন কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। যদিও এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশন (এসইসি) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মাত্র এক দিনে, গোটা রাজ্যে এই বিশাল নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য রাজ্য সরকার এবং এসইসির কাছে প্রয়োজনীয় রিসোর্স নেই। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো উচিত ছিল। হাই কোর্ট এও জানিয়ে দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকেই দিতে হবে। তাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর মতো কিছু নেই। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রায় ৭৩,৮৯৭টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালে এসইসি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে অনুরোধ করেছিল যে রাজ্যে যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে সেই অবস্থান থেকে এসইসি একদম ঘুরে গিয়েছে। দশকের পর দশক জুড়ে, রাজ্যের রাজনীতিতে হিংসা একটি স্বাভাবিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সমস্ত নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি তোলে।

রাজ্যে ২০১৮ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। সেবারের নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছিল ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই আসনগুলোতে বিরোধী দলগুলোকে প্রার্থী মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়নি। এবার সেই তুলনায় পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভালো। তবুও রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে প্রায় ৫০টিতে বিরোধী দলগুলো মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। এই জায়গাগুলোতে বিরোধী প্রার্থীদেরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হিংসায় জর্জরিত ভাঙড় এবং ক্যানিংয়ে গিয়ে পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখেছেন রাজ্যপাল সি.ভি আনন্দ বোস। কলকাতায় রাজভবনে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, যেখানে নাগরিকরা নির্বাচনের ব্যাপারে নিজেদের অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। রাজ্যপাল এই কন্ট্রোল রুমটিকে “শান্তির রুম” নাম দিয়েছেন। এখানে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো রাজ্য সরকার এবং এসইসির কাছে পাঠানো হবে। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ওপর রাজ্যপাল হাইলাইট করেছেন। তিনি বলেছেন, হিংসার ব্যাপারে অভিযোগগুলো এসইসি এবং রাজ্য সরকারকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে। এর পাশাপাশি তিনি রাজ্য সরকারের সাথে বিরোধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সিস্টেম গ্রহণ করা প্রথম দিকের অন্যতম রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। রাজনৈতিক দলগুলো সহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব হলো পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও গণ্ডগোল তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করা।

