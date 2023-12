গাজায় আগুন জ্বলছেই

December 08, 2023 02:48 pm | Updated 02:50 pm IST

গত ৭ অক্টোবর সীমানা টপকে ইজরায়েলে ঢুকে হামাসের আক্রমণ চালানোর ঘটনায় ১,২০০ ইজরায়েলি নাগরিকের মৃত্যুর পর গাজা ভুখণ্ডে পাল্টা হামলা শুরু করে ইজরায়েল। তার পর দুই মাস কেটে গিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র প্যালেস্টাইন এনক্লেভটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চরম কষ্টের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। ধ্বংসলীলার তীব্রতা দেখে বলা যায়, এগুলোর সংস্কার করা প্রায় অসম্ভব। তবুও আপাতত যুদ্ধ শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। গাজার ২.৩ মিলিয়ন লোকজনের মধ্যে ১.৭ মিলিয়নেরও বেশি লোকজন নিজেদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন; প্রায় ১৬,০০০ প্যালেস্টিনিয়র মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। উত্তর গাজার কিছু অংশ ইজরায়েল দখল করেছে এবং সেখানে বসবাসকারী লোকজনকে দক্ষিণের দিকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইজরায়েলের সেনাবাহিনী এবার দক্ষিণাংশেও আক্রমণ শুরু করেছে, বিশেষেত টার্গেট করা হচ্ছে খান ইউনিস নামের শহরটিকে, সেখানে স্বাভাবিক সময়ে ৪,০০,০০০ মানুষ বসবাস করলেও, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শহরটির জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গিয়েছে। আক্রমণ বৃদ্ধির ফলে গাজার আরও লোকজন ঘরছাড়া হচ্ছেন, বাধ্য হয়েছে তারা মিশর সীমান্তের কাছে অবস্থিত রাফা এলাকায় ভিড় বাড়াচ্ছেন। প্রবল আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়েও ইজরায়েল নির্বিকার। মানুষের দুঃখ, কষ্ট নিয়ে তারা খুব একটা বিচলিত নয় বলেই মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, মূলত হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত ইজরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

ইজরায়েল যখন উত্তর গাজায় আল-শাফিয়া হাসপালাতে হামলা চালিয়েছিল, তখন তারা দাবি করেছিল যে হাসপাতালের নিচে থাকা বাঙ্কারে হামাস জঙ্গিরা একটি কমান্ড সেন্টার খুলেছে। এনক্লেভের সবচেয়ে বড় মেডিকেল ফেসিলিটিতে হামলা চালানোর পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও ইজরায়েল ওই কমান্ড সেন্টারের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। এবার আইডিএফ দাবি করেছে, ইয়াহিয়া সিনওয়ার সহ হামাসের শীর্ষ নেতারা দক্ষিণ গাজায় রয়েছে। ইজরায়েল যখন উত্তর গাজাকে, রাষ্ট্রসংঘের বর্ণনা অনুযায়ী, “শিশুদের কবরস্থানে” পরিণত করেছিল, তখন গোটা বিশ্ব কিছুই করেনি। দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলকে এর পুনরাবৃত্তি করতে দেওয়া উচিত নয়। ইজরায়েলের যুদ্ধে আমেরিকার সমর্থনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা প্রকাশ্যে এসেছে। সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত সপ্তাহেই ইজরায়েল গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ উপলক্ষে গঠিত মন্ত্রীসভাকে তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই যেন শেষ হয়। এটি মাসের পর মাস ধরে চলতে দেওয়া যাবে না। নিরাপত্তা সেক্রেটারি লয়েড অস্টিন ইজরায়েলকে নিরীহ নাগরিকদের প্রাণহানির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ‘নাগরিকদেরকে যদি শত্রুর হাতের নাগালের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কৌশলগত জয়ের বদলে বরং পরাজয় স্বীকার করতে হবে।’ তবে এই সতর্কতাগুলোই যথেষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইজরায়েলকে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির আহ্বান দিতে রাজি হচ্ছেন না। এদিকে সহিংসতার কারণে ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে রকেট ছুঁড়ছে হিজাবুল্লাহ। পাল্টা জবাব দিয়েছে ইজরায়েল। ইয়েমেনের হউথিসরাও ড্রোন এবং মিসাইল ছুঁড়েছে ইজরায়েলের দিকে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমেরিকান সিস্টেম দ্বারা ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে। গাজায় হিংসার সমাপ্তি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। ইজরায়েলের নিজে থেকে হিংসা থামানোর সম্ভাবনা কম। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বৃহত্তর আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে এই ব্যাপারে ইজরায়েল ও হামাসকে বোঝাতে হবে যে তারা যেন পণবন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা শুরু করে।

