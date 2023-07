ভারসাম্যহীন ফলাফল

July 28, 2023 12:12 pm | Updated 12:12 pm IST

গত রবিবার স্পেনে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশগুলোতে যখন চরম-ডানপন্থী দলগুলোর ক্রমশ উত্থান হচ্ছে, তখন স্পেনে মূল ধারার সংরক্ষণশীল এবং সমাজতান্ত্রিক দলগুলো এখনও ভোটারদের কাছে প্রিয়। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের নেতৃত্বাধীনে থাকা ক্ষমতাসীন দল স্প্যানিশ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (পিএসওই) সরকারের পারফরমেন্স এবং অর্থনৈতিক সাম্যতার ওপর ভিত্তি করে ফের একবার ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে বিরোধীদের পিপলস পার্টি (পিপি) ব্যবসা-বান্ধব এবং বিনিয়োগ নীতি অফার করেছে। পিপি গত নির্বাচনে ৮৯টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবার তাদের জয়ী আসনের সংখ্যা বেড়ে ১৩৬ হলেও, ৩৫০ সদস্য বিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। পিপি-এর এক সম্ভাব্য জোটসঙ্গী, চরম ডানপন্থী, ইমিগ্রেশন বিরোধী ভক্স পার্টি ৩৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। যদিও চার বছর আগে তারা ৫২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। অন্যদিকে যে পিএসওই-কে ভোটাররা উচিত শিক্ষা দেবেন বলে মনে করা হচ্ছিল, সেই দল পেয়েছে ১২২টি আসন, যা গত নির্বাচনের আসন সংখ্যার থেকে দুটি বেশি। তবে সোশ্যালিস্টদের জোটসঙ্গী ‘সুমার’-এর আসন সংখ্যা ৩৮ থেকে কমে ৩১ হয়েছে। ভোটাররা কনজারভেটিভদের সমর্থন করেছেন, তবে তাদের সম্ভাব্য চরম-ডানপন্থী জোটসঙ্গীদের সমর্থন করেননি। তারা সোশ্যালিস্টদের শাস্তি দেননি, তবে তাদের বামপন্থী জোটসঙ্গীকে ভোটের ময়দানে নাস্তানাবুদ করেছে। এই অসমান ভোটের ফলাফলের জেরে স্পেন এখন একটি রাজনৈতিক জটের মধ্যে আটকে পড়েছে। এখন জোট সমীকরণ নিয়ে কথাবার্তা চলছে।

ডানপন্থার প্রতি ইউরোপে একটি স্পষ্ট ঝোঁক তৈরি হয়েছে। ইটালি এবং গ্রিসের মতো দক্ষিণ ইউরোপে ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী এবং চরম-ডানপন্থী দলগুলো সেখানকার সবচেয়ে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে জয় অর্জন করেছে। ফ্রান্স সহ মহাদেশের বাকি অংশে নয়া-নাৎসি জোট ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তবে স্পেনের চিত্রটা আলাদা। তুলনামূলকভাবে ভালো রেকর্ড নিয়েই নির্বাচনে গিয়েছিল পিএসওই। এক কার্যকর ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারি থেকে দেশকে সফলভাবে টেনে বের করেছে সানচেজের সরকার। কিছুটা ইউক্রেন যুদ্ধা এবং রাশিয়ার ওপর পশ্চিমি দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার জেরে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ যখন মুদ্রাস্ফীতির জাঁতাকলে পড়েছিল, তখন সানচেজ স্পেনের ওপর এর আঁচ পড়তে দেননি। এক বছর আগে যেখানে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১০.৭%, জুন মাসে তা কমে ১.৬% হয়েছে। বামপন্থীরা ভক্সের জয়ের সম্ভাবনার ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন। প্রায়াত ফ্যাসীবাদ একনায়ক, ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর সমর্থকরা ভক্স দলে রয়েছেন। প্রয়াত এই নেতা পিপি-কে নিয়ে সরকারে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে স্পেনে গণতন্ত্র শুরু হওয়ার পর অনুরূপ দলের এটি প্রথম এন্ট্রি হতে পারত। পিএসওই মূলত নিজেদের সাফল্যের কাহিনী নিয়ে ভোট প্রচারের ময়দানে নেমেছিল। অধিকাংশ জনমত সমীক্ষায় অনুমান করা হচ্ছিল, এই দল এবার শোচনীয়ভাবে হারবে। যদিও জনগণের মনে চরম ডানপন্থী দলগুলোকে নিয়ে যে আশঙ্কা আছে, তার জেরে দলটির মুখ রক্ষা হয়েছে বলা যায়। কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তাই এবার কাতালোনিয়া এবং বাস্ক অঞ্চলে স্বাধীনতাপন্থী দলগুলো সহ ছোট আঞ্চলিক দলগুলোও এবার সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই জোট গঠনে সানচেজ কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন, তার কারণ আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে অতীতে তার রেকর্ড আছে।

