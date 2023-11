খাবার নিয়ে সমস্যা

November 16, 2023 11:41 am | Updated 11:41 am IST

অক্টোবরে ভারতের গ্রাহকদের মূল্য মুদ্রাস্ফীতি গত চার মাসের মধ্যে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৮৭% হয়েছে, এর পাশাপাশি পাইকারি মূল্যে বছর ভিত্তিক তুলনার ক্ষেত্রে টানা তিনমাস ধরে হ্রাস পেয়ে ০.৫% কমেছে। সেপ্টেম্বরে মাসে খুচরা মুদ্রাস্ফীতির ৫%-এর চেয়ে সামান্য কম হলেও, অক্টোবর মাসের মূল্য বৃদ্ধির গতি - যা জুন মাসের মতো একই - তা নিশ্চিতভাবে কিছুটা হলেও জুলাই মাসের ৭.৪% বিগত ১৫ মাসের চড়া মূল্যের তুলনায় সুরাহা প্রদান করেছে। গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকরা এখনও ৫.১% উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে রয়েছেন। মূল মুদ্রাস্ফীতি, যার মধ্যে শক্তি এবং খাবারের মূল্য নেই, তার দাম আরও কিছুটা কমেছে এবং বহু মাস ধরে উর্ধ্বমুখী হওয়ার পর হাউসহোল্ড সার্ভিসের মুদ্রাস্ফীতি ৪%-এর নিচে নেমেছে। শাকসব্জির দাম জুলাই মাসে ৩৭%-এরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল, তা অক্টোবর মাসে ২.৭% হয়েছে। তবে পরিবারগুলোর জন্য খাবারের মূল্য সামগ্রিকভাবে ৬.৬%-তে আটকে রয়েছে, আক্ষরিকভাবে সেপ্টেম্বর থেকে এটির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। যদিও অন্যান্য ভোজ্য দ্রবের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে বা সেগুলোর দাম অপরিবর্তিত থেকেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু - যেমন ডালজাতীয় শস্য (১৮.৮% বৃদ্ধি) এবং খাদ্য শস্য (১০.৭%)- এর কারণে খারিফ শস্য এবং রবি শস্যের সম্ভাবনা, এছাড়া ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জেরে উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে। ডালজাতীয় শস্যের দাম পাইকারী স্তরে ১৯.৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খুচরা মূল্যতেও এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটারি পলিসি কমিটি ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকের জন্য মিলিত হবেন। তারা অক্টোবরের হিসাব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবে না। এই ত্রৈমাসিকের জন্য তাদের গড়পড়তা মুদ্রাস্ফীতির অনুমান ছিল ৫.৬%, যা আগের ত্রৈমাসিকের ৬.৪%-এর চেয়ে অনেকটাই কম। এদিকে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে গড়পড়তা ৫.৯৫% মুদ্রাস্ফীতি দেখা যেতে পারে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আপার টলারেন্স থ্রেশোল্ডের চেয়ে কিছুটা কম। ভোজ্য তেল বাদ দিয়ে, যার বছর ভিত্তিক তুলনামূলক মূল্যতে ১৩.৭% হ্রাস দেখা গিয়েছে, তা কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স মডারেট করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার মানে ৫.৬% মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কথা। গত বছর ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যখন ভোজ্য তেলের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল, সেটির বেস এফেক্ট আগামী মাসগুলোতে কমতে শুরু করবে। একইভাবে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে যে ৬.৮% মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড করা হয়েছিল, তা গত মাসের মূল্য হ্রাস করতে সাহায্য করেছে, সেই বেস এফেক্টগুলো নিঃসন্দেহে এই মাসে হ্রাস পাবে। গত নভেম্বর মাসে খুচরা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৫.৮৮% হয়েছিল, খাদ্যের মূল্য সূচক পূর্ববর্তী মাসের ৭% থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪.৭% হয়েছিল। তাই গত মাসের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির সাথে যে সমস্ত পরিবার অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট ট্রেন্ড অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস করে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়েছে, তারা এখনও সাবধানতা অবলম্বন চালিয়ে যাবেন। হাত খুলে খরচ করার আত্মবিশ্বাস এখনই তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। এমন একটি অর্থনীতি, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব প্রতিরোধ করতে ঘরোয়া চাহিদার উপর নির্ভর করে, সেখানে অনীহা রয়েছে এমন বা বাজেট কাটছাঁট করে বিপাকে পড়া গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান করাই নীতি নির্ধারণকারীদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

