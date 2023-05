সীমান্তে নজর

May 01, 2023 12:59 pm | Updated 12:59 pm IST

ভারত এবং চিনকে এলএসি জুড়ে থাকা সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে

সীমান্তে বেজিং বার বার নিয়ম লঙ্ঘন করার জেরে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কর ভিতটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সফররত চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এই বার্তাই দিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এটি থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে এই দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে কেন সমস্যা তৈরি হয়েছে তার মূল্যায়ন এবং কীভাবে তার সমাধান করতে হবে, সে ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানগত পার্থক্য আছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে দুই দেশে সীমান্তের সমস্যা নিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ফের একবার তুলে ধরেছে। তবে তাদের চিন্তাভাবনাতে মানসিক দিক থেকে সামঞ্জস্য নেই। ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, সীমান্তের শান্তির ওপর ভর করেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত বরাবর তৎপরতা দেখিয়েছে। অন্যদিকে চিনের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, ভারতকে একটা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সীমান্তের সমস্যাকে যথাযথ জায়গায় রাখতে হবে। এলএসিতে শান্তির ওপর ভর করেই যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ভারতের সেই অবস্থান থেকে এটা ভিন্ন অবস্থান। রাজনাথ সিং বেজিংকে জানিয়েছেন, সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য দুটি সংঘাতের বিষয় থেকে বিরত হওয়া এবং তারপর ডি-এস্কেলেশন বা যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা এটিকে হ্রাস করতে সাহায্য করবে। এর মধ্যে রয়েছে উভয় দেশের সীমান্তের কাছে প্রায় তিন বছর ধরে, ফরওয়ার্ড এরিয়াতে মোতায়েন করা প্রায় এক লক্ষ সেনার ডি-ইন্ডাকশান—এটা এমন একটা পরিস্থিতি যা ভারত-চিন সীমান্তে বিগত তিন দশকেরও বেশি সময়ে দেখা যায়নি। ডিসএনগেজমেন্ট প্রক্রিয়াটিতে অনেক সময় লেগেছে এবং সেটি বেশ সমস্যাজনক একটি বিষয়। গত তিন বছরে যে পাঁচটি জায়গায় বিরোধ দেখা গিয়েছে, সেখানে বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে। দুই পক্ষ সেখানে ডিসএনগেজ করেছে। অন্য দুটি এরিয়া, ডেমচক এবং ডেপস্যাংয়ে বেজিং নিজের অবস্থান থেকে সরতে অনীহা দেখিয়েছে, কর্পস কমান্ডার মিটিংয়ের প্রাথমিক যে ধারাবাহিকতা ছিল, তার গতি কমিয়ে দিয়েছে। চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আগমনের কয়েক দিন আগে এবং গত রাউন্ডের পর ব্যাখ্যা না করা চার মাসের বিলম্বের পর ১৮তম রাউন্ডটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়নি, কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানগত পরামর্শের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আপাতত ডি-এস্কেলেশনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। সীমান্তের কাছে বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েন, আরও বেশি পরিকাঠামো তৈরির তৎপরতার কারণে এলএসি বরাবর তৈরি হওয়া এই নতুন সমীকরণ আপাতত বজায় থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। ভারতের সেনা প্রধান এই পরিস্থিতিকে “স্থিতিশীল তবে অপ্রত্যাশিত” হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। সীমান্তের পরিস্থিতির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করার ব্যাপারে বেজিংয়ের অবস্থান এবং এটিকে এটি “যথাযথ” অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার যে বার্তা দিয়েছে, তা নির্বিশেষে বলতে হয়, ২০২০ সালের সংঘাতের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য উভয় দেশের কাছেই এলএসি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। সীমান্তের বিষয়গুলো নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে, ভারত-চিন নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ADVERTISEMENT

