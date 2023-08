প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ

August 09, 2023 10:45 am | Updated 10:45 am IST

সোমবার লোকসভায় ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষা বিল ২০২৩ উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার সেটিতে রাজ্যসভার অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিলটির খসড়া একাধিকবার প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটিতে ২০২২ সালে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে ঠিক কী কী বিষয় যোগ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট হয়নি। তার কারণ, সুপারিশ প্রক্রিয়ার ওপর সরকারের তরফ থেকে আলোকপাত করা হয়নি। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ডেটা, ডেটা প্রিন্সিপাল কোনো সত্তা বা ব্যক্তি, ডেটা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, আইনি কারণের জন্য, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ডেটা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে সম্মতি নেওয়ার পর অথবা নির্দিষ্ট কিছু বৈধ ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। এটাই হলো এই বিলের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। এখানে “ব্যবহার” মানে এমন কিছু পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে অনুরূপ ডেটাগুলো সংশ্লিষ্ট ডেটা প্রিন্সিপালের সম্মতি ছাড়াই সংগ্রহ করা যেতে পারে, যেমন সরকারি সংস্থা দ্বারা লাইসেন্স, জনকল্যাণমূলক সুবিধা, অনুমতি ও পরিষেবা প্রদান করা। এছাড়া এই বিলের মধ্যে একটি বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ব্যক্তিগত ডেটা লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে সেটা বিলের নিয়ম অমান্য করেছে কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করা ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড (ডিপিবি) এবং ডেটা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ডেটা প্রিন্সিপালকে অবগত করবে। এর পাশাপাশি ডেটা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আরও কিছু দায়িত্বের কথাও নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। তবে বিলের একটি সমস্যা হলো যে তৃতীয় পক্ষের সাথে ডেটা শেয়ার করা হয় অথবা স্টোরেজ করার সময়সীমা, এগুলোর ব্যাপারে ডেটা প্রিন্সিপালকে অবগত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সরকারি সংস্থাগুলোকে অত্যাধিক প্রকারের ছাড় দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের শ্রীকৃষ্ণ কমিটির খসড়া বিলে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে ডেটা প্রিন্সিপালের থেকে সম্মতি আদায় বা তাদের ডেটা প্রক্রিয়া করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে ছাড় দেওয়ার ওপর অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য সংসদের তদারকি এবং বিচারবিভাগীয় অনুমোদনের জন্য আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছিল। বিলটির ২০২৩ সালের সংস্করণে ডেটা প্রক্রিয়া করার জন্য সরকারের জন্য ব্যাপক ছাড়ের ব্যবস্থা এবং কার্যত এমন তথ্য সংগ্রহে অনুমোদনের রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে, যা সবার ওপর নজরদারি চালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। সুবিধা, সাবসিডি এবং লাইসেন্স প্রদান করার উদ্দেশ্যের জন্য ডেটা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মতি সংগ্রহে ছাড় প্রদানে এই বিলে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ডেটা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনের অধীনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ব্যাতিক্রম ছাড়া জনস্বার্থ কার্যত সরিয়ে দিতে সংশোধনী বিল আনতে সরকার আগ্রহী। বাস্তবে যার মানে, সরকারি কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতাকে আরও লঘু হয়ে যাবে। ডিপিবিতে ২০১৮ সালের সংস্করণে একটি রেগুলেটরি ডেটা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠনের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল। এই সংস্থাটির শুধুমাত্র বিচারমূলক ক্ষমতা থাকবে। এটির নিয়ন্ত্রণমূলক কোনো ক্ষমতা থাকবে না। এই সংস্থার সদস্যদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করবে। এই দুর্বল সংস্থাটির সংস্থানও বর্তমানের বিলটিতে রয়েছে। বিলটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া উচিত। এছাড়া রাজ্যসভাতে এই অসঙ্গিতগুলো অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

