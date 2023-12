পিছিয়ে পড়ছ

December 11, 2023 11:31 am | Updated 11:31 am IST

মনিটারি পলিসি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বেঞ্চমার্ক সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হবে। এর পাশাপাশি তারা সম্পূর্ণ বছরের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতিতে খাদ্যদ্রব্যের দামে অনিশ্চয়তা-প্ররোচিত অস্থিরতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সামগ্রিক বিষয়টি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নীতি নির্ধারণকারীরা মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছেন, তাদের পদক্ষেপে অনেক ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এটি লক্ষ্য করা হয়েছে, প্রতিকূল বেস এফেক্টের পাশাপাশি খাবারের দামে অনিশ্চয়তার কারণে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং খাবারের দামে অনিশ্চয়তার ফলে বর্তমানের ডিসইনফ্লেশন প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি হচ্ছে। এমপিসির তরফ থেকে, সবাইকে বেশ কিছুটা অবাক করে দিয়ে, টানা পাঁচবারের দ্বৈমাসিক মিটিংয়ে আরবিআইয়ের রেপো রেট ৬.৫%-এ অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এমপিসি বৈঠক করার পর রিটেইল মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া হেডলাইনের হিসাবটাও আগের থেকে প্রায় দুই শতাংশ কমেছে, আগস্টের ৬.৮৩% হ্রাস পেয়ে অক্টোবরে ৪.৮৭% হয়েছে। তবে এমপিসির নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, সেই মডারেশন নিয়ে খুব একটা আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে জিনিসপত্রের দাম ফের উর্ধ্বমুখী হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তাগুলোর মধ্যেই তেলের দাম এবং ফিনান্সিয়াল মার্কেটের ঝুঁকির কারণে দামের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে। নভেম্বর মাসে পরিচালনা করা, আরবিআইয়ের সর্বশেষ ‘গৃহস্থ’ মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রত্যাশার সমীক্ষা’ থেকে জানা গিয়েছে যে, অধিকাংশ গৃহস্থই আগামী তিন মাসে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে বলে প্রত্যাশা করছে - সময় সংক্রান্ত সীমানা রেখার এক বছর সময়ের আগেই তা হবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সেটি মধ্যম স্তর, যথাক্রমে ৯.১% এবং ১০.১% হবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে একটা ব্যাপার বোঝা গেল যে জিনিসপত্রের মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত প্রত্যাশাগুলো এখনও স্থিতিশীলতা থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বার্তায় যে অসঙ্গতি রয়েছে, সেটা এমপিসির একটা সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শেষ হতে চলা ফিস্ক্যাল বছরের জন্য প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির পরিমাণ সম্প্রতি, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, অক্টোবর মাসেই ৬.৫% বলা হয়েছিল। তবে এমপিসি এই পূর্বাভাসকে আপগ্রেড করে ৭% করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর কারণ হিসাবে তারা বিনিয়োগ মজবুত হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন আগের থেকে শক্তিশালী হওয়া, নিমার্ণ সংক্রান্ত কাজকর্মে উচ্ছ্বাস এবং গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তারা মনে করে, এই সামগ্রিক বিষয়টি গৃহস্থের পণ্য ব্যবহারকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, বেঞ্চমার্ক সুদের হারে যদি আরবিআইয়ের ক্রমসঞ্চিত ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে ৬.৫% রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তের কারণে বৃদ্ধি সংক্রান্ত গতিতে খরচ ছাড়া ব্যাঘাত না ঘটে থাকে, তাহলে এটি ইঙ্গিত প্রদর্শন করবে যে খরচ এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, তার মূল কারণ, যেমনটা ডেপুটি গভর্নর মাইকেল ডি. পাত্র এমপিসির শেষ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, লোকজন মুদ্রাস্ফীতির কথা মাথায় রেখে অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধি করছেন না। এটি আরবিআইয়ের নভেম্বর রাউন্ডের দ্বৈমাসিক ‘গ্রাহক আত্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সমীক্ষা’-তে নিশ্চিত হয়েছে, যা থেকে দেখা গিয়েছে যে গ্রাহকরা বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের, উভয় ক্ষেত্রের দাম সংক্রান্ত অবস্থায় নেতিবাচক অনুভূতি বজায় রেখেছেন। নীতি নির্ধারণকারীরাও এটা জানেন যে, দামের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ছাড়া, যেমনটা মিস্টার পাত্র উল্লেখ করেছেন, “ক্রমবর্ধমান জিডিপির সুবিধা এবং নিয়োগের ফায়দার ছবিটা ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে পারে”, এমপিসির কাজটা বেশ কঠিন।

