বর্ধিত ব্যতিক্রম

September 30, 2023 09:05 am | Updated 09:05 am IST

মণিপুরের পাহাড়ি এলাকায় অক্টোবর মাস থেকে আরও ছয় মাসের জন্য বিশেষ সামরিক আইন হিসাবে পরিচিত আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট (আফস্পা) কার্যকর থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ইম্ফল ভ্যালিতে ১৯টি থানার এলাকা বাদ দিয়ে গোটা রাজ্যেই এই আইন কার্যকর থাকবে। এই মর্মে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শক্তিশালী আইনটির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের সাহায্যে, ‘উপদ্রুত এলাকা’ হিসাবে চিহ্নিত হওয়া এলাকায় সামরিক বাহিনীকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে একমাত্র যে প্রশ্নটি উঠতো, তা হলো যে আর আফস্পার প্রয়োজন রয়েছে কি না। তবে এই বছরের মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জাতিগত হিংসাত্মক বিবাদ দেখা দিয়েছে, সেই কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, রাজ্যের সর্বত্র আফস্ফা জারি করা হলেও ইম্ফল ভ্যালিকে এর আওতার বাইরে রাখাটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। সেনাবাহিনী অবশ্য ভ্যালির জেলাগুলোকেও আফস্পার অধীনে আনতে চেয়েছিল। তার কারণ তারা মনে করছে যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। আফস্পা কার্যকর থাকা উচিত কি না অথবা এটির আওতাভুক্ত এলাকা বাড়ানো যুক্তিযুক্ত কি না, তার চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক হলো সাম্প্রতিক কয়েক মাসে যে এলাকায় বেশ কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, সেই এলাকাকে আইনটির আওতার বাইরে রাখা কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত।

হয়তো সরকারের একটা যুক্তি হতে পারে, রাজ্যে তৈরি হওয়া অভ্যন্তরীণ বিবাদের মধ্যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত বাহিনীর জন্য নয়, বরং উগ্রপন্থা দমন অভিযানের সাথে যুক্ত বাহিনীকে আইনি সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই আফস্পা প্রয়োজন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে, ভ্যালির জেলাগুলোকে আফস্পার আওতার বাইরে রাখার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাব ফের একবার প্রকট হয়ে উঠেছে বলেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ‘উপদ্রুত এলাকার’ সীমানা অপরিবর্তিত রাখার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের আর একটা যুক্তি হতে পারে যে, বর্তমানে যেহেতু নিরাপত্তা বাহিনী আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজেই ব্যস্ত, তাই বাস্তব পরিস্থিতির বিশদ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, কোনো এলাকাকে ‘উপদ্রুত’ হিসাবে ঘোষণা করাটা একটা সংবেদনশীল ব্যাপার এবং এর জেরে জনসাধারণের দিক থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধ তৈরি করা হতে পারে। একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইদেরকে অসন্তুষ্ট না করাই সরকারি নীতির একমাত্র লক্ষ্য। এদিকে আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে মণিপুরের কিছু জনগণের তীব্র অসন্তোষের বিষয়টাও উল্লেখযোগ্য। আসাম রাইফেলস আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, তাদের বাহিনীর বদনাম করার জন্য, তাদের ট্রাকের মতো দেখতে গাড়ি ব্যবহার করে অপরাধমূলক কাজ করা হতে পারে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে আরও বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দুই কমিউনিটির মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নিতে কেন্দ্রের আর বিলম্ব করা উচিত নয়, অন্যথায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে।

