রাজনীতির চেয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত বেশি গুরুত্বপূর্ণ

September 26, 2023 07:55 am | Updated 07:55 am IST

কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (সিডব্লুএমএ) তরফ থেকে কর্ণাটককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুকে প্রতি সেকেন্ডে ৫,০০০ কিউবিক ফিট জল দেয়। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় কর্ণাটক। তবে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, তারা সিডব্লুএমএর নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয়। তারা বরং এই বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে। এটি সুপ্রিম কোর্টের একটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এবার স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে। এরকম একটা বছরে জলের উপলভ্যতা নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাই যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে কর্ণাটক বলেছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমের দুর্বল বর্ষার জেরে এই বছর তাদের রিজার্ভারের ইনফ্লোতে ৫৩% ঘাটতি রয়েছে। তাই তারা আরও ১৫ দিনের জন্য ৫,০০০ কিউসেক জল ছাড়ার মতো জায়গায় নেই। তবে ভালো ব্যাপার হলো, কিছু রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনের চাপ ও প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মধ্যেও আপার রিপারিয়ান রাজ্যটি সিডব্লুএমএর নির্দেশ মেনে চলেছে। এর আগে, কর্ণাটকের রিজার্ভার থেকে জল রিলিজ করার নির্দেশনার জন্য আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তামিলনাড়ু আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল, যাতে আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধ এবং সেপ্টেম্বরের জন্য যে পরিমাণটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাস্তবে অর্জন করা যায়। তারপরই সিডব্লুএমএর থেকে রিপোর্ট চায় আদালত। তখন সংস্থার তরফ থেকে এই বছরের সমস্যা কতটা গুরুতর, তা বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। যে ১৫ দিনের সময়সীমার জন্য বর্তমানের সিডব্লুএমএ অর্ডারটি প্রযোজ্য, সেটির মেয়াদ ২৭ সেপ্টেম্বর শেষ হবে এবং সংস্থাটির সহায়ক সংস্থা, কাবেরী ওয়াটার রেগুলেশন কমিটি (সিডব্লুআরসি) পরিস্থিতি নতুন করে পর্যালোচনা করার জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর বৈঠকে মিলিত হবে। এই সমস্যাটি বেশ কয়েক বছর পর আবার দেখা দিয়েছে। যে বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না, সেই বছর রাজ্যগুলো জলের ভাগ কতটা পাবে, সে ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার যে প্রয়োজন আছে, তা ফের একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

যে বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত থাকে, তখন ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের সংশোধন অনুযায়ী, কাবেরী ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা চূড়ান্ত অনুমোদন অনুযায়ী কর্ণাটকের জল রিলিজ করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এটা সবাই জানেন যে, এই রিলিজের অধিকাংশটাই ভর্তি হয়ে যাওয়া রিজার্ভার থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় জলের নিম্নমুখী ধারার প্রবাহ। শুধুমাত্র যে বছরগুলোতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না, তখনই রাজ্যগুলো প্রত্যাশা করে যে সিডব্লুএমএ তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নিলে অন্তত আদালত তাদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এই ধরনের বার্ষিক ফয়সালা এবং মরসুমী মামলা-মোকদ্দমা নিয়মিত হওয়া উচিত নয়। কোনো নির্দিষ্ট বছর কীভাবে ঘাটতি সংক্রান্ত মূল্যায়ন করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজে বের করার জন্য এই সুযোগটিকে সিডব্লুএমএর কাজে লাগানো উচিত। এমনকি ঘাটতির মূল্যায়নের উপায়ের ব্যাপারে দুটি রাজ্যের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাই এই পরিস্থিতিতে, বর্ষার ঘাটতি থাকলে জলের সমান বন্টনের একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা উদ্ভাবন করতে বৃষ্টিপাত, নদীর স্রোত এবং স্টোরেজের ব্যাপারে সিডব্লুএমএ এবং সিডব্লুআরসিকেই ডেটা সংগ্রহ করতে হবে। তবে যেটা অবশ্যই ঘটবে, তা হলো সিডব্লুএমএর নির্দেশ অনুযায়ী যে পরিমাণ জল রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তাতে কোনো রাজ্যই সন্তুষ্ট হবে না। তবে এই মুহূর্তে রাজনীতি নয়, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের মতামত মেনে চলা প্রয়োজন।

