জাতিগত বিবাদ

May 06, 2023 09:06 am | Updated 09:06 am IST

সরকার বিতর্কের উর্ধ্বে থাকলে মণিপুরের হিংসা এড়ানো যেত

“বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য” একটি সামগ্রিক বিষয়। এটি কোনো ব্যাতিক্রম নয়। একটি বহু-জাতিক রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের মাধ্যমে সাংবিধানিক ঐক্য এবং সাম্যতা অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি নানা মত বা পার্থক্যকে এমনভাবে সংস্থান করে দিতে হবে, যাতে বিভিন্ন পরিচিতিগুলোকে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অগ্রগতির জন্য এটা আবশ্যিক। তখনই কোনো বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন পরিচয় নিয়ে সঙ্কট তৈরি হয় এবং সেগুলো ক্রমশ অবহেলার শিকার হয়। দীর্ঘদিন ধরে এমনটা চলতে থাকলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। তবে এই পরিস্থিতি যাতে অবনতি না হয়, হিংসার দিকে না গড়ায়, সেটা সুশাসনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। মণিপুরে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার কারণে অনেক মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পড়েছেন। প্রাণহানি হয়েছে। ঘরবাড়ি, গির্জা, মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি জেলায় সম্পত্তিতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। মণিপুরের পাহাড়ি উপত্যকাতে পরিচিতিকে ঘিরে যে বিভাজন রয়েছে, সেটাই এই গণ্ডগোলের কারণ হতে পারে। তবে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত। গত বুধবার অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর নামে একটি সংগঠনের মিছিল থেকে সমস্যার সূত্রপাত হয়। হাইকোর্টের নির্দেশের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী, মেইতিদের এসটি স্ট্যাটাসের দাবি মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। উপজাতি গোষ্ঠীগুলো এই দাবির বিরোধীতা করছে, যেটা মেইতিদের সবাই সমর্থন করছেন না। এই এসটি স্ট্যাটাস পাহাড়ি উপজাতি কমিউনিটির সংরক্ষণের সুবিধায় ভাগ বসাবে বলে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। তবে এটির কারণে চিরাচরিত ভূমি মালিকানায় প্রভাব পড়বে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা সঠিক নয়। যদিও উপত্যকা-বিরোধী আবেগ জাগিয়ে তুলতে উপজাতি নেতারা এটিকেই হাতিয়ার করেছেন। এছাড়া উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর বহুদিনের দাবি, রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। সেই জমে থাকা ক্ষোভও এই অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্যে থাকা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার যদি তৎপরতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করত এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে অন্যায্যভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ভুল ধারনা ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করত, তাহলে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হত না। “মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের” নামে সরকার অতি সক্রিয়তা দেখিয়ে মার্চ মাসে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে, তাতে কুকি গ্রামে প্রভাব পড়েছে। বিজেপির কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের বিধায়ক পর্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এমনকি তারা রাজ্যে থাকা দলীয় নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবিও তোলেন। এই উচ্ছেদ অভিযানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল জঙ্গল সুরক্ষা। অন্যদিকে “বহিরাগতদের” উৎখাত করার নামে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে জীবিকা অর্জনের জন্য পাহাড়ের ওপর নির্ভরশীল লোকজনের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়। পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ না দিয়েই প্রশাসনের নেওয়া এই পদক্ষেপের জন্য তাদের মধ্যে অবিচারের শিকার হওয়ার অনুভূতি আরও জোরদার হয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আসরে নামতে হয়েছে। হিংসা দমনে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে লোকজনের মধ্যে জন্মানো ক্ষোভ প্রশমনের জন্য রাজ্য সরকারকে অবশ্যই সর্ব-দলীয় উপায় গ্রহণ করতে হবে, যাতে বিভিন্ন উপজাতিগত লোকজনের কাছে পৌঁছানো যায়। ADVERTISEMENT

