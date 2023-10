অন্তহীন বেদনা

October 20, 2023 09:38 am | Updated 09:38 am IST

হামাস নৃশংস হামলা চালিয়ে ইজরায়েলের ১,৪০০ জনকে হত্যা করেছিল। এর পর গাজা ভুখণ্ডে পাল্টা হামলা শুরু করে ইজরায়েল। বিমান থেকে নির্বিচারে বোমা ফেলা হতে থাকে। অবরুদ্ধ গাজায় এখন নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। ইজরায়েলের আক্রমণে গত ১৩ দিনে শত শত শিশু সহ প্যালেস্টাইনের ৩,৭৮৫ জন মারা গিয়েছে। ইজরায়েল তবুও যে আক্রমণের তীব্রতা কমাবে না, সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। গাজা ভুখণ্ডের উত্তরাংশ থেকে প্রায় দশ লক্ষ লোকজনকে সরে যেতে বলা হয়েছে। গাজা সীমান্তের কাছে এর মধ্যেই সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক জড়ো করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। তার কারণ, গাজায় গ্রাউন্ড অ্যাটাক চালানো হবে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ইজরায়েলে গিয়ে এই ইহুদি দেশটির “আত্মরক্ষার অধিকার” আছে বলে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। গাজার একটি হাসপাতালে আক্রমণে কমপক্ষে ৫০০ জনের মৃত্যুর ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইজরায়েল সফরে গিয়েছেন বাইডেন। প্যালেস্টাইনের দাবি, হাজার হাজার মানুষ থাকা ওই হাসপাতালে ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও ইজরায়েল এই দাবি খারিজ করে দিয়ে পাল্টা দাবি করেছে, প্যালেস্টাইনের জঙ্গিদের ক্ষেপণ করা রকেট থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দাবি ও পাল্টা দাবি থেকে স্পষ্ট, যে কোনো যুদ্ধে সবার প্রথমে সত্যের গলা কাটা যায়। একটি ছোট্ট, অবরুদ্ধ এলাকা গাজা ভুখণ্ডে ইজরায়েলের নিরবচ্ছিন্ন বোমা বর্ষণের জেরে এখানে বসবাসকারী প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছেন। এই অবস্থায় বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশ এই পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিচ্ছে বা ইজরায়েলের পাল্টা আক্রমণকে সমর্থন করছে। বাইডেন ঘোষণা করেছেন, মিশর থেকে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসা ২০টি ট্রাককে গাজায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। তবে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ যেমনটা বলেছে, কুড়ি লক্ষ মানুষের জন্য ২০ ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী “সমুদ্রে কয়েক ফোঁটা জল”-এর মতো।

গত ৭ অক্টোবর হামাস যে স্যাবাথ আক্রমণ চালিয়েছে, তা অবশ্যই একটি নিন্দার বিষয়। তবে একই সময়ে, হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার নাম করে সামগ্রিকভাবে গাজাকে যেভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যেভাবে এলোপাতাড়ি বোমা ফেলা হচ্ছে, প্রতিদিন শত শত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তাতে হামাসের থেকে ইজরায়েলের আচরণের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া প্যালেস্টাইনের প্রতি ইজরায়েলের এই মনোভাব থেকে ইজরায়েলের নিরাপত্তার কোনো উন্নতি হয়নি কিংবা মূল সমস্যারও কোনো সমাধান হয়নি। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর চোখের সামনেই সেদেশের সবচেয়ে বড় সুরক্ষা সঙ্কট তৈরি হয়। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, হামাসকে “খতম” করা হবে। তবে ইজরায়েলের কাছে কোনো সহজ বিকল্প নেই। তারা পুনরায় গাজায় দখলদারি করলে এই যুদ্ধ এবং রক্তপাত বন্ধ হবে না। ফাতাহ এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের ব্যর্থতার কারণে তৈরি হওয়া শূন্যস্থান ব্যবহার করে প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে হামাস। ইজরায়েল যদি গাজায় হামাসের প্রভাব হ্রাস করতে সক্ষমও হয়, তার পরে কী বিপদ আসতে পারে, তে কেউ জানে না। তার কারণ প্যালেস্টাইন নিয়ে যে মূল সমস্যা, ইজরায়েলের দখলদারি, এগুলোর সমাধান করা হচ্ছে না। খাতায়-কলমে একটি আদর্শ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা এমন একজন প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যিনি “মানবাধিকার কেন্দ্রীক বিদেশ নীতি” গ্রহণের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। জোটসঙ্গী ইজরায়েল যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তা বন্ধ করতে বলা উচিত এবং বোমা হামলা বন্ধ করে তেল আভিভ যাতে আলোচনার টেবিলে বসে, তার জন্য আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে নিয়ে চাপ তৈরি করা দরকার। তবে সেই সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ইজরায়েল নির্বিচারে আক্রমণ চালাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনবাসীর সঙ্কট আরও বাড়ছে।

