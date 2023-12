অনিশ্চয়তার অবসান হো

December 14, 2023 10:03 am | Updated 10:03 am IST

ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষারত এক ব্যক্তিকে বিচারবিভাগ কীভাবে সহায়তা করতে পারে, তা মাদ্রাস হাইকোর্ট দেখিয়ে দিয়েছে। টি. গণেশন বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্য নামের মামলায় গত ৩০ নভেম্বর রায় দিতে গিয়ে হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যে আবেদনকারী এবং তার পরিবারকে যেন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই শ্রীলঙ্কা থেকে এদেশে ফিরে আসা নাগরিকদেরকে তামিলনাড়ু সরকার যেভাবে সাহায্য প্রদান করে, এক্ষেত্রেও ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা করা হবে। হিল কান্ট্রি তামিল বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল সংক্রান্ত দুটি চুক্তি অধীনে রিপ্যাট্রিয়েশন (নিজের দেশে ফেরত পাঠানো) সম্পর্কিত নিয়মের ভিত্তিতে, ১৯৮২ সালে ক্যান্ডিতে ভারতীয় পাসপোর্ট ইস্যু করার পর ১৯৯০ সালে ভারতে পৌঁছান ওই আবেদনকারী ব্যক্তি। ৬৯ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি বর্তমানে কারুরে একটি উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করেন। তিনি ভারতীয় নাগরিক হলেও কর্তৃপক্ষ তাকে কেবলমাত্র একজন শ্রীলঙ্কান উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচনা করায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। সরকার তার পাসপোর্টের সত্যতা স্বীকার করে নিলেও তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, তার কারণ ছবিতে থাকা ব্যক্তিটির “বয়স অনেক কম” বলেই মনে হয়েছে। যদিও আদালত এই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে। গণেশন এই ধরনের একমাত্র ব্যক্তি নন। আদালতের রেকর্ড বলছে, প্রায় ৫,১৩০ জন আবেদনকারী (আইওটি ক্যাটাগরি) নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন। ২০২৩ সালের মার্চ মাসের অফিসিয়াল ডেটা অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে প্রায় ৯১,০০০ উদ্বাস্তু রয়েছেন, যাদের মধ্যে ৫৮,০০০ বসবাস করছেন উদ্বাস্তু শিবিরে।

এটাই প্রথমবার নয় যে বেঞ্চ, বিশেষত বিচারপতি জি.আর স্বামীনাথন শিবিরে থাকা কোনো ব্যক্তির জীবনে ত্রাতা হয়ে উঠেছেন। বিগত ১৫ মাসে বিচারপতি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আবেদনকারীরা আদতে ভারতীয় নাগরিক, সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের সংস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাদেরকে পাসপোর্ট ইস্যু করা প্রয়োজন। নাহলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ আইনি অবস্থান হলো যে প্রত্যেক উদ্বাস্তুই একজন অবৈধ শরণার্থী, তবে তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। ডিএমকে রাজ্য সরকারের একটি গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, প্রায় ৮,০০০ উদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিক হওয়ার যোগ্য, তার কারণ আইনটির ব্যতিক্রমের অধীনে পড়েন না। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান হলো যে ১৯৫১ রাষ্ট্রসংঘ রিফিউজি কনভেনশন অথবা ১৯৬৭ প্রোটোকলের স্বাক্ষরকারী না হলেও তারা নন-রিফাউলমেন্ট (আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, নিজের দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে আসা শরণার্থীদেরকে ফেরত পাঠানো যাবে না) সংক্রান্ত নীতি মেনে চলে। এছাড়া সরকার শ্রীলঙ্কার উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় রিপ্যাট্রিয়েশনের অনুকূলে মতামত প্রদান করেছে। ঠিক এই কারণেই সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৯-এ শ্রীলঙ্কার উদ্বাস্তুদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ডিএমকে সরকারের গবেষণার ফলাফলের ব্যাপারে কেন্দ্রের ফলো-আপ করা উচিত। প্রথমে, আইনি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী, কারা নাগরিকত্ব পাওয়ার উপযুক্ত, তাদেরকে শনাক্ত করা উচিত এবং তারপর তাদের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। যারা জীবিকা কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছুক, তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড না থাকলে, তাদের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত। স্বেচ্ছামূলক রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যাপারে শ্রীলঙ্কার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা শুরু করা দরকার এবং একটি সুসংগঠিত সহায়তা কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে যে, যাদেরকে উদ্বাস্তু তকমা দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করতে পারেন।

