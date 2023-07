আবার, স্বস্তি

July 06, 2023 10:10 am | Updated 11:12 am IST

একই মামলায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে স্বস্তি দিতে হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। গুজরাট দাঙ্গায় ভুক্তভোগীদেরকে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করতে তিস্তা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা চলছে। তিস্তার রেগুলার জামিন খারিজ করে দিয়ে গুজরাটের হাইকোর্ট তাকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টের সেই নির্দেশে ১৯ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে অস্বাভাবিকভাবে মানানসই অবস্থান নেওয়ার জন্য আদালত পদক্ষেপ নিয়েছে। তার কারণ একই দিনে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে শুনানির জন্য একটি বেঞ্চ তৈরি করা হয় এবং তিস্তাকে গ্রেফতারির হাত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে দুই বিচারপতির মতপার্থক্যের পর একটি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করা হয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতিও বেশ অস্বাভাবিক। একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, তিস্তাকে যতদিন বেশি সম্ভব, ততদিন যাতে জেলে বন্দি করে রাখা যায়, যেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ২০০২ সালের গণহত্যায় মৃত্যুর জন্য জাকিয়া জাফরির মতো ভুক্তভোগীদেরকে তিস্তা সাহায্য করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে, “পরিকল্পিতভাবে বিষয়টিকে জিইয়ে রাখার জন্য” আদালতের একটি বেঞ্চ তিস্তার গ্রেফতারি ও তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ায় সায় দেয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই বর্তমান মামলার উৎপত্তি হয়। পুলিশ কোনো সময় নষ্ট না করে তিস্তা এবং প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আর.বি. শ্রীকুমার ও সঞ্জীব ভাটের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তারা তথ্য-প্রমাণ নিয়ে কারসাজি করেছেন এবং রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ প্রধান কর্মকর্তাদেরকে আইনি প্যাঁচে জড়াতে ষড়যন্ত্র তৈরি করার জন্য সাক্ষীদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিবৃতি নেওয়া হয়েছিল।

২০২২ সালের ৩ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টে তিস্তার মামলার শুনানিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখা যায়। যদিও পরে সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন। ততদিনে তার দুই মাসেরও বেশি জেল খাটা হয়ে গিয়েছিল এবং হেফাজতে থাকাকালীন তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। চার্জ শিট ফাইল হয়ে যাওয়ায় এবং তিনি অনেকটা সময় হেফাজতে কাটানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই মামলাতে তাকে জামিন দেওয়ার মতো একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিস্তার রেগুলার জামিনের ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হোক। তখন হাইকোর্ট এই মামলাটির “অপরাধের গুরুত্ব” এবং মেটিরিয়ালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তার জামিনের আবেদন খারিজ করা এবং কিছু সময়ের জন্য নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়ার অনুরোধও বাতিল করার কথা বলে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে এও বলা হয়, তিস্তাকে জামিন দিলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরও বাড়বে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, নয় মাস ধরে জেলের বাইরে থাকা কোনো ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করার জন্য কয়েকদিনের সময়ও দেওয়া হয়নি। অতীতে সুপ্রিম কোর্ট যেমনটা বলেছে, কমপক্ষে সীমিত সময়ের জন্য হলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে, যাতে নাগরিকরা তাদের আইনি সুরাহার রাস্তা খুঁজে নিতে পারেন। কে জেলে থাকবেন এবং কে থাকবেন না, সেটা প্রসিকিউশনের অতি উৎসাহী মনোভাব স্থির করতে পারে না।

