পূর্বের সুরক্ষা

September 09, 2023 10:52 am | Updated 10:52 am IST

১০টি দক্ষিণ এশিয়ার দেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপিংয়ের সাথে অর্থনৈতিকভাবে ভারতের এনগেজমেন্ট আরও গভীর করে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে চলতি সপ্তাহের প্রথমদিকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ঝটিকা সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত এবারের জি-২০ সম্মেলনের আয়োজক। এই সপ্তাহেই নয়াদিল্লিতে শুরু হবে সেই সম্মেলন। ঠিক তার আগে আসিয়ান-ভারত সম্মেলনে মোদীর উপস্থিতি এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার একটা সুযোগ পেশ করেছিল। বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তার একটা সময়ে দাঁড়িয়ে এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড ফেসিলিটেশন সংস্থা UNCTAD তাদের ২১ জুনের ‘গ্লোবাল ট্রেড আপডেট’-এ উল্লেখ করেছে যে, ডাউনগ্রেড হওয়া বিশ্ব অর্থনীতির পূর্বাভাস, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং জিওপলিটিক্যাল উদ্বেগ সহ নেতিবাচক ফ্যাক্টরগুলো প্রভাব বিস্তার করলেও ‘২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে’। আসিয়ান-ভারত সম্মেলনে ‘সঙ্কটের জবাবে খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি মজবুত করা’ সংক্রান্ত নেতাদের যৌথ বিবৃতি ঠিক এই প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া খাদ্য সঙ্কটের প্রভাব এই অঞ্চলেও পড়েছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় নীতির জেরে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। সম্প্রতি চাল রপ্তানির ওপর ভারতের বিধি-নিষেধ আরোপ করা নিয়েও কিছু উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যের সীমা ছুঁয়ে ফেলেছে অঞ্চলটির এই প্রধান খাদ্যবস্তু। তার ওপর রয়েছে এল নিনোর প্রভাব। অতীতের নজির থেকে দেখা যাচ্ছে, এল নিনো সাধারণত আবহাওয়াকে খামখেয়ালী করে তোলে। এটি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই সঙ্গত কারণেই আসিয়ান নেতারা আতঙ্কিত।

মোদী তার বক্তব্যে কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে নিয়ম-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা এবং ফ্রি ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পষ্টভাবে আসিয়ান ব্লকের নেতাদের উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথা বলেছেন, যারা চিনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাব এবং দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের দাবি নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। আসিয়ান সদস্যদেরকে মোদী সরাসরি বলার চেষ্টা করেছেন, ভারতের কোনো ভূখণ্ড দখলের মতো উদ্দেশ্য বা উচ্চাকাঙ্খা নেই যা তাদের অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে ভারত আরও বিশ্বাসযোগ্য কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক পার্টনার। এছাড়া ভারত গ্লোবাল সাউথের উদ্বেগ তুলে ধরার একটি কন্ঠস্বর হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে এবং তাতে যে সবার ফায়দা হবে, সেটিও বলা হয়েছে। ১০টি দেশের গ্রুপিংয়ের সাথে, ততটা প্রভাবশালী না হতে পারা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) নিয়ে এমনিতেই ভারত হিমসিম খাচ্ছে। পূর্বের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক গাঁটছড়া বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তবে অপ্রতিসমভাবে। দেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি। ক্রমশ বাড়তে থাকা বাণিজ্য ঘাটতি এবং এফটিএ অধীনে কম ট্যারিফের সুযোগ নিয়ে চিনা পণ্য ভারতীয় বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে বলে তৈরি হওয়া ধারণার মতো বিষয়গুলোর জেরে চুক্তিটির পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভব করা হয়। চুক্তিটি ২০২৫ সালে সম্পূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে ভারত নিজেকে একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসাবে তুলে ধরতে চাইলে এবং পশ্চিমের মূল বাজারে মন্দার সময় বাণিজ্যে সুরক্ষা বজায় রাখতে হলে আসিয়ান সদস্যদের সাথে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে হবে।

