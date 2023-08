August 25, 2023 08:38 am | Updated 08:38 am IST

জুলাই মাসে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৫% ছুঁয়েছিল। ২০১৪ সালে বর্তমানের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ডেটা শুরু হওয়ার পর এটি ছিল সম্ভবত তৃতীয় বৃহত্তম বৃদ্ধি। জিনিসপত্রের দামে লাগাম পরাতে সরকার গত শনিবার আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমপক্ষে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর ৪০% এক্সপোর্ট লেভি আরোপ করা হয়েছে। এর আগে, বাসমতী নয়, এমন চাল ভারতের বাইরে পাঠানোর ওপর জুলাই মাসে সীমাবদ্ধতা চাপানো হয়েছিল। ডাল এবং গম মজুদের ওপরেও জুন মাসে উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়। গত বছর পেঁয়াজের রপ্তানি ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল, মোট ৮% ঘরোয়া উৎপাদন এই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। এছাড়া রবিবার সরকারের তরফ থেকে ঝোল জাতীয় খাবার তৈরির অত্যাবশ্যক উপাদানের বাফার স্টক দুই লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। প্রায় দুই বছর পরে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পর সরকারি পদক্ষেপের জেরে পেঁয়াজের কারবারী ও কৃষকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এশিয়ার বৃহত্তম পেঁয়াজ ট্রেডিং হাব নাসিকে প্রতিবাদ হিসাবে মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃকরা পেঁয়াজের উদ্বৃত্তের পাশাপাশি এর মূল্য পতনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ভারতের প্রায় ৬০% পেঁয়াজ পাওয়া যায় মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে। এই রাজ্যগুলোতে জুলাই মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেও এই মাসে সেখানে বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাই আর্দ্রতা সংবেদনশীল এই খারিফ শস্যের বাজার সংক্রান্ত সম্ভাবনা এখন প্রশ্নের মুখে। সম্ভবত এই উদ্বেগগুলোর কারণে সম্প্রতি পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পায়। মাস দুয়েক আগে যেখানে পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ছিল ২৩ টাকার আশেপাশে, এই সোমবার তা একলাফে ৩১ টাকা অতিক্রম করে যায়। ভারতীয় ঝোলজাতীয় নানা খাবার তৈরিতে টম্যাটোর মতো পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি এখনও গুরুতর পর্যায়ে না পৌঁছালেও, সেপ্টেম্বর মাসে এর দাম কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৭০ টাকা ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলে কিছু বিশ্লেষক অনুমান করেছেন। এদিকে বিক্রির সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ না করেই পেঁয়াজের রপ্তানির ওপর লেভি চাপানোর ফলে পেঁয়াজ চাষীদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তাতে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য এবং গ্রাহক বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মঙ্গলবার তিনি কৃষকদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, “সর্বকালীন সেরা” দাম, কুইন্ট্যাল প্রতি ২,৪১০ টাকায় পেঁয়াজ কেনা হবে এবং প্রয়োজন হলে বাফার স্টক সংগ্রহের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হবে। এদিকে ব্যাঙ্ক অব বরোদার একটি রিপোর্টে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, রপ্তানির ওপর কাটছাঁট করার মতো পদক্ষেপের জেরে বাজারে পেঁয়াজের জোগান কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এবং এর ফলে আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষক এবং গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য আনার এই প্রচেষ্টা বাস্তবে কী ফলাফল দেখা, তা এখন দেখার বিষয়। অনুরূপ হঠকারী হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত অপ্রয়োজনীয় নীতির ফলে আসন্ন বছরে বীজ বপন সংক্রান্ত পছন্দের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই বছর যে শস্যটির কারণে অনেক মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল, সেটির উৎপাদনের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে। মজবুত খাদ্য সরবরাহ চেন তৈরি করা, বিশেষত সেই সমস্ত সব্জির জন্য যেগুলো চিরাচরিতভাবে দামের ওঠা-পড়ার শর্তাধীন, সেগুলোর ক্ষেত্রে আরও গভীর মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে আর্থিক নীতিগুলো বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপরে নজর দিতে পারে। যেমন, নেপাল থেকে টম্যাটোর আমদানি যদি টম্যাটোর দাম তিন সংখ্যা থেকে কমিয়ে দুই সংখ্যায় আনতে সাহায্য করে থাকে, তাহলে শাক-সব্জির জন্য কেনাকাটার ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করলে তা ইতিবাচক ফল প্রদান করবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.