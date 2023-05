ন্যায়বিচারের জন্য মরিয়া

May 01, 2023 12:57 pm | Updated 12:57 pm IST

কুস্তিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে

ভারতের অগ্রণী কুস্তিগীররা, বিশেষত মহিলারা, পুরুষ কুস্তিগিরদের সমর্থন সহ, আবার দিল্লির রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। প্রথম প্রতিবাদ যদি জানুয়ারির শীতে হয়ে থাকে, তাহলে সর্বশেষ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভরা গ্রীষ্মে, যন্তর মন্তরে। কনকনে ঠাণ্ডা এবং তীব্র গরম, উভয়ের মধ্যেই এই অ্যাথলিটরা যেভাবে রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (ডব্লুএফআই) কর্মকর্তা, বিশেষত সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভুষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা নিয়ে সরব হয়েছেন, সেটি বিক্ষোভকারীদের মানসিক যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরে। এছাড়া এই পরিস্থিতি তাদের চরম হতাশাকেও প্রতিফলিত করেছে। গোটা সিস্টেমকে পরিস্কার করতে অলিম্পিয়ান মেরি কমের নেতৃত্বে যে ওভারসাইট কমিটি তৈরি হয়েছে, এখনও সেটির কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। জনসমক্ষে অভিযোগের বিষয়টি প্রথমবার জানাজানি হওয়ার পর যেভাবে তিনটি মাস কেটে গিয়েছে, সেটা অধিকাংশ সময় যে যৌন হেনস্থার অভিযোগের ব্যাপারে একটা অমানবিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, সেই দিকেও ইঙ্গিত করেছে। প্রথমে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নীরবতা, তারপর অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে যাওয়া এবং তৃতীয়ত, পরোক্ষ বক্রোক্তি, এই সবের কারণে ভুক্তভোগীদের নৈতিকতাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। ডব্লুএফআইয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে ব্রিজ ভুষণকে সরানো যেতে পারে। তবে উত্তরপ্রদেশের এই বিজেপি সাংসদের অনেক পরিতোষক আছে। তাই ফেডারেশন থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। কুস্তি বিশেষত উত্তর ভারতের গ্রাম্য জনজীবনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। অনেক সময় ক্রীড়াবিদরা সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য এটিকে একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেন। অনেক সময় কোচ বা কর্মকর্তাদের ওপর বিশ্বাসকে এক প্রকারের নিষ্ঠা হিসাবে তারা দেখেন এবং তাদের এই ভালো গুণটাকেই শোষণ করা হয়। লিঙ্গগত সহিংসতার যে নোংরা প্রতিচ্ছবি বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তা স্বীকার না করা এবং এটিকে রাজনৈতিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আড়াল করে দেওয়াটা ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রের জন্য একটি সুখকর ছবি নয়। এটাকে কেন্দ্রীয় সরকার বনাম বিরোধী পক্ষের লড়াই হিসাবে দেখলে চলবে না; এটা হলো অ্যাথলিটদের ন্যায়বিচারের ব্যাপার। তবে এই গোটা পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তুলেছেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পি.টি উষা। অনেকের কাছে একজন আইকন এই ব্যক্তি বলেছেন, কুস্তিগীররা ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক বা বজরং পুনিয়ার নেতৃত্বে যে প্রতিবাদ চলছে এবং ন্যায়বিচার ও ডব্লুএফআইয়ের খোলনলচে বদলে ফেলার জন্য তারা যে দাবি তুলেছেন, সেটা একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে দিল্লি পুলিশ ব্রিজ ভুষণের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দাখিল করেছে, সেটা এই প্রসঙ্গে একটি সঠিক পদক্ষেপ। বৃহত্তর ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে আরও অনেক প্রত্যাশা করা হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র অলিম্পিকে সোনার পদকজয়ী অভিনব বিন্দ্রা এবং নিরজ চোপড়া ছাড়া, বাকিরা, বিশেষত, প্রচারের আলোয় থাকা ক্রিকেটাররা এই ব্যাপারে ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সানিয়া মির্জা ছাড়া কপিল দেব এবং আরও কয়েকজন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে সেটা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ভারতের পদক-জয়ী কুস্তিগীরদের প্রাপ্য এর থেকে অনেক বেশি। ADVERTISEMENT

