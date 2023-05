চরম বিশৃঙ্খলা

May 12, 2023 11:18 am | Updated 11:18 am IST

পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা একে অপরকে আক্রমণ করে সেনাবাহিনীর পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন

ADVERTISEMENT পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সরকার এবং তাদেরকে সমর্থন জোগানো পাক সেনা বড় ধাক্কা খেয়েছে সেদেশের আদালতে। সম্প্রতি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট বলেছে, এই গ্রেফতার বেআইনী। ইমরানকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ইমরানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক মামলা চলছে। এই মামলাগুলো থেকে জামিন নেওয়ার জন্য গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ইমরান। তবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো নামে পাকিস্তানের একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্থার নির্দেশে, সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে প্যারামিলিটারি রেঞ্জার্স। ইমরান খান বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন যে, ২০২২ সালের নভেম্বরে তাকে খুন করার চেষ্টা জড়িত ছিলেন এক প্রবীণ সেনা অধিকর্তা। পাক সেনা এটিকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেয়। তারপরই ইমরানকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের ক্ষমতা থেকে তাকে উৎখাত করা হয়েছিল। তারপর থেকেই শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে একটি ১৩-দলীয় জোটের প্রচার শুরু করেছিলেন ইমরান। পাকিস্তানে অক্টোবর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে তার আগেই তিনি এই নির্বাচন আয়োজন করার দাবি তুলেছেন। এর জন্য ইমরান বিশাল বিশাল জনসভার আয়োজন করেছেন। পর পর কয়েকটি উপনির্বাচনে জিতে নিজের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাও প্রমাণ করেছেন। অন্যদিকে জোট সরকারের অনুমোদনের রেটিং শোচনীয়ভাবে কমে গিয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা বেড়েছে। এসবের মধ্যেও ইমরানের দাবির কাছে মাথা নত করতে রাজি হননি শরিফ। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খান ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসেন। তার তিন বছরের শাসনকালে পাক সেনার সাথে তিনি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ইমরান ক্ষমতায় থাকার সময় পাকিস্তানের তৎকালীন বিরোধী রাজনীতিবিদদের (বর্তমানে যারা সরকারে রয়েছেন) নানাভাবে চাপে রাখতেন। ইমরান নিজে স্বীকারও করেছেন যে, অনেক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি পাক সেনার সাহায্যেই ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সেনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত সেনাকর্তাদের বিরুদ্ধে চলে যান ইমরান। পাকিস্তানের নয়া সরকার তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করতে থাকে। এর জেরে সেদেশে রাজনৈতিক বিভেদ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনার প্রভাব বরাবরই রয়েছে। পাক সেনা একাধিকবার সেদেশের ক্ষমতা দখল করেছে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অর্ধেকেরও বেশি সময় সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছে। এর একটা অন্যতম কারণ হলো, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দলগুলো বরাবরই বিরোধী শিবিরকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সেনা কর্তাদের ব্যবহার করে। বর্তমানের জোট সরকার একই ভুল করেছে। ইমরানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত। তবে প্যারামিলিটারি ফোর্সের ব্যবহার এবং দেশজুড়ে ইমরানোর সমর্থকদের বিরুদ্ধে যেভাবে ধরপাকড় শুরু হয়েছে, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আসরে নামে পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট এবং ইমরানের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এমন একটা সময় এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যখন এক শোচনীয় আর্থিক দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। তাদের ফরেন রিজার্ভের পরিমাণ কমেই চলেছে। গত এপ্রিলে পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফিতীর পরিমাণ বেড়ে হয় ৩৫%, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। পাকিস্তানি টাকার মূল্য নিম্নমুখী। এর পাশাপাশি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) নামে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতায় ফেরার পর পাকিস্তানের এই সংগঠনটি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে। পাকিস্তানের নেতাদের উচিত ছিল এই গুরুতর চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করা। তবে তারা সেসবের বদলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত। এতে পাকিস্তানের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আরও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেনার মতো অনির্বাচিত শক্তিগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.