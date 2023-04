মানহানির খাঁড়া

April 24, 2023 03:15 pm | Updated 03:15 pm IST

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কেড়ে নিতে তুচ্ছ মামলা ব্যবহার করা হচ্ছে

সুরাতের জেলা আদালত রাহুল গান্ধীর দণ্ডাদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হয়নি। তবে আদালতের নির্দেশের যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, তাঁর দণ্ডাদেশ এবং শাস্তির পরিমাণের পক্ষে যুক্তি সাজানোর জন্য পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে তাঁর স্ট্যাটাসের ওপর অস্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব আরোপ। ৮ম অতিরিক্ত সেশন জাজ পি. মোগেরার নির্দেশে চোখ বোলালে একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট হয় যে আদালত মনে করে সাধারণ নাগরিকের বদলে আইনসভার সদস্য কোনো অপরাধ করলে তা একটি অত্যন্ত খারাপ নিদর্শন হয়ে ওঠে। এতে সমাজের ওপর অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণত যে শাস্তি দেওয়া হয়, আইনসভার সদস্যকে তার চেয়ে কড়া শাস্তি দিতে হবে। রাহুল গান্ধীর দণ্ডাদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে সাংসদ হিসাবে তাঁর যে স্ট্যাটাস, তাতে বিশেষ প্রভাব পড়ে না। যে সব ব্যক্তির পদবী মোদী, তাদেরকে অসম্মান করার দায়ে সুরাতের একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। এর ফলেই তিনি লোকসভার সদস্যপদ হারিয়েছেন। তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শাস্তির ওপর স্থগিতাদেশ থাকলেও, তাঁর দণ্ডাদেশের কার্যপ্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হলে তিনি নিজের সাংসদ পদ ফিরে পেতেন। বিচারক মোগেরা বলেন, রাহুল গান্ধী এটা প্রমাণ করতে বা দেখাতে পারেননি যে তাঁর বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে স্থগিতাদেশ না জারি করলে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হবে, তার কারণ আদালতের এই নির্দেশের জেরে তিনি নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতেও পারবেন না। সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়দান উল্লেখ করে, বিচারক বলেন আইনসভার সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়াকে অপূরণীয় ক্ষতি বলা যায় না। নির্দেশটিতে থাকা যুক্তির মধ্যে অনেক দুর্বলতা আছে এবং সেটি সব সময় এমন উদাহরণ বা নিদর্শন মেনে চলে না, যেখানে দণ্ডাদেশে স্থগিতাদেশ জারির প্রয়োজন আছে, এমন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি হিসাবে রাজনীতির ময়দানে লড়াই করার যোগ্যতা কেড়ে নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় না। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জেরে অভিযোগ উত্থাপনকারী প্রাক্তন মন্ত্রীর সুনাম নষ্ট হয়েছে। তবে এখানে যে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যে কোনো মানহানির মামলায় দণ্ডাদেশ এবং দুই বছরের জেলের শাস্তি একটা বিরল ব্যাপার। সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান যে সঠিক সিদ্ধান্ত, তা দাবি করে বিচারক বলেছেন, সংসদের একজন সক্রিয় সদস্যর মুখ থেকে যে শব্দগুলো বেরিয়েছে, তাতে জনসাধারণের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে এবং এই শাস্তির আইনী অনুমোদনও আছে। অপরাধমূলক মানহানির মামলার যে মূল ধারণা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ অনেক সময় সমালোচনা বন্ধ করতে এবং বিরোধীদের হয়রানি করতে এর প্রয়োগ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছে যে ভোট প্রচারে এসে রাহুল গান্ধী যে রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ স্থাপন করতে এবং সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়ার মতো আইনী শর্তাবলী পূরণ করার জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে রাহুল গান্ধীর সামনে হাইকোর্টে আবেদন করার মতো আইনী পথ এখনও খোলা আছে। হতাশাজনক বিষয় হলো একটি তুচ্ছ মানহানির মামলা নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে যাতে সংসদের বিরোধী শিবিরের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া যায়। ADVERTISEMENT

