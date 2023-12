নির্ণায়ক জয়

December 04, 2023 09:29 am | Updated 09:29 am IST

তিনটি রাজ্যে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজস্থান এবং ছত্তীসগড়ে তারা নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। চারিদিকে এই গেরুয়া ঝড়ের মধ্যে কংগ্রেসের একমাত্র সান্ত্বনা তেলেঙ্গানা। এই রাজ্যে বিজেপি তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিজেপির জয় থেকে দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে। এক, হিন্দি বলয়ে তাদের পায়ের তলার মাটি আরও মজবুত হয়ে উঠছে। দুই, জাতীয় স্তরে তাদের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যেখানে সরাসরি লড়াই হচ্ছে, সেখানে বিজেপিই শেষ হাসি হাসছে। পাঁচ বছর আগে, তিনটি রাজ্যেই কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে, নিজেদের সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধাবাদী, গণ দলত্যাগের কারণে কংগ্রেস ক্ষমতা হারায়। এটা ঘটনা যে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয় সত্যই অভাবনীয়। যে আঞ্চলিক দলটি রাজ্যের মর্যাদা অর্জনের লড়াইয়ের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিল, সেই দলকে পরাজিত করে দিয়ে ক্ষমতা দখল করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে সমর্থন জোগাড় করাটা কংগ্রেস দল্যের কাছে অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী মানচিত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, উত্তর এবং পশ্চিমে বিজেপি ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত অঞ্চল এবং উপদ্বীপ ভারতীয় অঞ্চল, যেখানে বিজেপি বাদে অন্য দল ক্ষমতায় রয়েছে, সেগুলোর মাঝে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। গতবারের নির্বাচনে তেলেঙ্গানায় মাত্র একটি আসনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। তবে এবার দলটি আটটি আসন পেয়েছে। এই ফলাফল অভূতপূর্ব। এছাড়া তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) পরাজয় একটা সাধারণ শাসক বিরোধী হাওয়ার প্রতিফলন নয়। বরং এটা থেকে প্রমাণিত, কোনো প্রকার মতাদর্শগত বিষয়বস্তু ছাড়া, দলে পরিবারতান্ত্রিক কাঠামো নির্ভরতাকে জনগণ খারিজ করে দিয়েছেন। বিজেপির ভোট প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সহ অন্যান্য আঞ্চলিক নেতৃত্বকে পিছনের সারিতে তাই জায়গা করে নিতে হয়েছে। এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি কৌশল। তার কারণ আঞ্চলিক নেতৃত্ব এবং জাতিগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তোলার পর গত মে মাসে কর্ণাটকে বিজেপিকে পরাজিত হতে হয়। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে দলটি রাজস্থানে ১৯৯টির মধ্যে (একটিতে নির্বাচন বাকি) ১১৫টি আসনে জয়ী হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে ২৩০টির মধ্যে ১৬৪টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ছত্তীসগঢ়ে ৯০টির মধ্যে ৫৪টি আসনে জয়ী হয়েছে।

এই সংখ্যার জোরের কারণেই তিনটি রাজ্যের সবকটিতেই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেষ কথা বলার সুযোগ পাবেন। এই জয়গুলোর পিছনে অধিকাংশ বাহবাই মোদীর প্রাপ্য, যিনি টানা তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ২০২৪ সালে নির্বাচনে নামার আগে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় চৌহান নিজের প্রোফাইলের গুরুত্ব বাড়ানোর কথা বিবেচনা করেননি, তাই মধ্যপ্রদেশে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভোট প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ঠিক যেমনটা দেখা গিয়েছে রাজস্থানে এবং ছত্তীসগঢ়ে। রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট একটি কঠিন লড়াই লড়েছেন। পরাজিত হলেও তিনি সেখানে কংগ্রেস পুরোপুরি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়া আটকাতে সক্ষম হয়েছেন। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক প্রকৌশলের জেরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের থেকে দূরত্ব তৈরি হওয়া এবং দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগের জেরে দলটি ছত্তীসগঢ়ে পরাজিত হয়েছে। তিনটি হার্টল্যান্ড রাজ্যে কংগ্রেসের বর্ম, বিশেষ করে তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং কল্যাণ প্রকল্পের দুটি অংশের অনেকগুলি ছিদ্র উন্মোচন করেছে। এগুলো অত্যাবশ্যক, তবে ভোটে জেতার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নেতৃত্বের উপর ভরসা, সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব, সঠিকভাবে প্রার্থী বাছাই, কার্যকরী ভোট প্রচার, মতাদর্শগত স্পষ্টতা এবং সবার উপরে, সাংগঠনিক ঐক্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার আহ্বান বা দাবি জানানো এক ব্যাপারে। অন্যদিকে জাতপাত ভিত্তিক জনগণনার ব্যাপারে নাছোড়বান্দা হওয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জাতপাত ভিত্তিক জনগণনার জন্য রাহুল গান্ধীর প্রচারের কোনো প্রভাব আদৌ যদি এই নির্বাচনগুলোতে পড়ে থাকে, তার পরেও এটা বলতে হয় যে এই কৌশলটি নির্বাচনগুলোতে তফাত গড়ে দেওয়ার মতো ভূমিকা পালন করেনি। যে বিষয়গুলো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং বিজেপির পক্ষে অনুকূল ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলোর মধ্যে এটির বিশেষ কার্যকারিতা ছিল না। বরং হিন্টারল্যান্ড জুড়ে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি জনগণের মধ্যে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিজেপির ভোট প্রচারের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উপাদান ছিল এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এটি অনেক বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বা এটির মোকাবিলা করার জন্য জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি খুব একটা অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে ওঠে না। রাজস্থানের একমাত্র মুসলমান বিধায়ক ইউনুস খানকে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার টিকিট না দিয়ে ধর্মীয় অন্তর্ভুক্তিকরণের শেষ প্রতীকটিকেও মুছে ফেলেছে। বিজেপি এবং কংগ্রেস বিভিন্ন প্রকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং যুব সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। তবে শেষে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির কৌশল বেশি কার্যকরী ছিল - দুই দলের মধ্যে সম্ভবত যেটা পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছে, তা হলো নেতৃত্ব এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির জোরালো হাওয়া। রাহুল গান্ধীর ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ এবং দলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গেকে বেছে নিয়ে পরিবারতন্ত্র বিরোধী দলীয় কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে কংগ্রেস যে সামান্য উদ্যোগ নিয়েছে, তার ফলাফল কিছুটা হলেও তেলেঙ্গানায় পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণের এই রাজ্যটির দল বিআরএস মূলত মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাওয়ের পরিবারের উপর নির্ভরশীল। জনগণ তাই এই দলকে খারিজ করে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। তবে হার্টল্যান্ডে, বিজেপির বিরুদ্ধে এই কৌশল পর্যাপ্ত ছিল না।

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস অনেক কাজই সঠিক করেছে। এখানে কর্ণাটকের সফল কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এখানে দলটি একটি শক্তিশালী জনজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, দলিত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে নিজেদের ছত্রছায়ায় আনতে সক্ষম হয়েছে। বিআরএসের সামন্ততান্ত্রিক তেলেঙ্গানার বদলে জনগণতান্ত্রিক তেলেঙ্গানা গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেসের আহ্বান সামাজিক স্তরের নিচের দিকে থাকা গোষ্ঠীগুলোর কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, তার কারণ তারা সামন্ততন্ত্র এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলটির তেলেঙ্গানা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট রেভান্থ রেড্ডির দক্ষতা এবং মাল্লু ভাট্টি বিক্রমর্কর সামাজিক আবেদনকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। দলিত নেতা বিক্রমর্ক রাজ্যজুড়ে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত বিজয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে বিআরএসের চালাকি ধাক্কা খেয়েছে। দ্রাবিড়ীয় অন্যান্য দলগুলোর মতো বিআরএসের কোনো মতাদর্শগত অবস্থান নেই, যা দিয়ে ক্ষমতায় তারা টিকে থাকতে পারে। ভোটের আগে বিজেপি নিজেদের ক্যাডর নিয়েই বিভ্রান্ত ছিল। তবুও তারা আটটি আসনে জিততে সক্ষম হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে বিজেপির স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল। তা ধরাছোঁয়ার আরও বাইরে চলে গেল বলে মনে হচ্ছে। অনেক রাজ্যেই কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলো নানা আঞ্চলিক দল। তবে বাকি রাজ্যগুলোর ফলাফল থেকে বিজেপি এবং মোদীর আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী নিজেদের বৃহত্তর মতাদর্শগত স্পষ্টতা নিয়ে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করার আগে, তাদেরকে আবার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হবে।

