সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

June 16, 2023 01:25 pm | Updated 01:25 pm IST

চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল যে তারা রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনে (ইউনেস্কো) ফের যোগ দিচ্ছে। ২০১১ সালে ওবামা প্রশাসন এই সংগঠনে অর্থ প্রদান করা বন্ধ করে দেয়। এরপর ২০১৭ সালে ট্রাম্পের শাসনকালে সংগঠন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরে দাঁড়ায়। তবে এবার মনে হচ্ছে যে মূলত চিনের কারণে সংগঠনটিতে ফের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিরে আসছে। মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, সংগঠনটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতির জেরে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং তার প্রেক্ষিতে হওয়া প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ব্যাপারে নিয়ম নির্ধারণ করার ওপর চিনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যে এই প্রথম কোনো মাল্টি-ল্যাটেরাল ট্রিটিতে প্রস্থানের বদলে বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় আগমনের কারণ হিসাবে চিনকে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২০ সালে মহামারির সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর টাকা-পয়সা দেবে না। ঠিক সেই একই বছরে তিনি প্যারিস এগ্রিমেন্টের একটি পক্ষ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করেছিলেন। এর পিছনে ট্রাম্পের যুক্তি ছিল যে চিন এবং ভারতের মতো প্রধান দূষণকারী দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অন্যায্য আচরণ করছে। হুয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, চিনে শুরু হওয়া মহামারি গোটা বিশ্বে গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি করলেও সংগঠনটি সঠিক সময়ে সবাইকে সতর্ক করতে পারেনি। এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার পরে মার্কিন মুলুকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পদক্ষেপের জেরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হুয়ের তহবিলে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ প্রদান করবে। তারা আবার জলবায়ু চুক্তিতেও যোগ দিচ্ছে।

সবার আগে আমেরিকা, ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতিই তাদেরকে ডুবিয়েছিল। বাইডেন সেই পথে হাঁটছেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন ইউনেস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেই বিশ্লেষণের সাথে ফের কেন দেশটি সংগঠনে আবার যোগ দিচ্ছে, তার বিশেষ গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। এটা মনে করা হয়েছিল যে আসলে ইজরায়েল বিরোধী বৈষম্যের কারণেই সংগঠনটি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থান ঘটেছিল। তখনকার মতো এখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইজরায়েলের অন্যতম জোরালো সমর্থক এবং সঙ্গী ও তারা প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দেয় না। এটা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে চিনকে নিয়ে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সন্দেহ বা অবিশ্বাসের জেরেই সংগঠনটিতে আমেরিকা পুনরায় ফিরে আসছে। এটা স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ১৯৮৪ সালেও ইউনেস্কো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল রেগান প্রশাসন। এর কারণ হিসাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে “সোভিয়েত স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া” উল্লেখ করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে যেভাবে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে, সেই তুলনায় এআইয়ের উন্নতি একটু আলাদা। এখানে প্রোডাক্টের পেটেন্ট এবং সেগুলো চালু করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো নিজেদের অগ্রণী অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এআইয়ের ক্ষেত্রে চিন নজির তৈরি করছে। সেই দেশে এই নিয়ে অনেক পেটেন্ট এবং গবেষণাপত্র চোখে পড়ছে। দেশটির বিপুল জনসংখ্যা এবং নজরদারি চালানোর প্রবণতা থাকায় তারা অনেক ফায়দা পাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ডেটা তৈরি করার ফলে সেটি মেশিন লার্নিং সিস্টেমকে পরিচালনা করতে এবং সেটিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করছে। তাই তাদের এআই অনেক বেশি মজবুত হয়ে উঠেছে। অন্য প্রযুক্তির থেকে এআই আলাদা। এআইয়ের ক্ষেত্রে কোনো দেশই অনির্দিষ্টকাল ধরে অগ্রণী অবস্থান ধরে রাখতে পারে না। আমেরিকা হয়তো ইউনেস্কোর বকেয়া পাওনা হিসাবে ৬০০ মিলিয়ন ডলার মিটিয়ে দেবে। তবে এখন ভারতের মতো দেশগুলোর সরব হয়ে বলা উচিত যে তুচ্ছ কারণে সংগঠন ত্যাগ এবং সেটিতে পুনরায় প্রবেশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো যেন আরও কঠোর নিয়ম চালু করে। এছাড়া এমন নীতি ও গবেষণা তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে এক হাইপার-কানেক্টেড বিশ্বের লড়াই স্থান পায়।

