ক্রিকেট, বাণিজ্য

December 28, 2023 11:32 am | Updated 11:32 am IST

গত সপ্তাহে দুবাইতে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম থেকে ফের একবার এই স্পোর্টিং ইভেন্টটির গুণমান এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বহু বছর আগে রাহুল দ্রাবিড় এই টি-২০ লিগটিকে আন্তর্জাতিক ফ্লেভারের একটি ডোমেস্টিক টুর্নামেন্ট হিসাবে তকমা দিয়েছিলেন। তারপর কেটে গিয়েছে অনেক সময়। ২০০৮ সালের এক এপ্রিল মাসের রাতে, বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে জাঁকজমকপূর্ণ সূচনার পর বহু পথ পেরিয়েছে আইপিএল। টুর্নামেন্টটি অনেক বাধার মুখেও পড়েছে। বেটিং এবং ফিক্সিং কলঙ্কের দাগ লেগেছে। টিমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেসব পেরিয়ে, ভারতীয় গ্রীষ্মের একটি অনিবার্য উপাদান এবং বার্ষিক ক্রিকেট ক্যালেন্ডারের বহু প্রতীক্ষিত ইভেন্ট হয়ে উঠেছে আইপিএল। সর্বশেষ নিলামে বিদেশী খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতার একটি পক্ষপাত দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক এবং ট্র্যাভিস হেডের নিলাম ঘিরে যে প্রতিযোগিতা দেখা গেল, তাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম দুজন ২০ কোটি অতিক্রম করেছেন, যা এখনও পর্যন্ত আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২৪.৭৫ কোটি টাকায় স্টার্ককে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, অন্যদিকে ২০.৫০ কোটি টাকায় কামিন্সকে কিনেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ফুটবল এবং ক্রিকেট, উভয় খেলাতেই ক্লাব বনাম দেশ বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে ভালো খেললে তবেই ক্লাব পর্যায়ে একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয় এবং সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট অ্যাথলিট ক্লাবে যোগদান করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন। অজিরা তাদের সেই প্রাপ্য অর্জন করেছেন। বাকি অনেকেও এই সুফল পেয়েছেন।

নিলামের আগে আইপিএল ঘিরে নাটকীয়তা চোখ এড়ায়নি। বিশেষত, গুজরাট টাইটান্স দলের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া যেভাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে যোগ দিয়েছেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তাকে পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। যার মানে, আইপিএল দলের অধিনায়ক হিসাবে রোহিত শর্মার অধ্যায় সমাপ্ত হলো বলা যায়। জসপ্রীত বুমরাহ এবং সূর্যকুমার যাদবের রহস্যময় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিমের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়। যেহেতু আইপিএলকে ভারতীয় টিমের টি-২০ ভাগ্যের আয়না হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া চালিয়ে যাবেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। পরবর্তী বছরের আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজন করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই এবারের নিলাম এবং ২০২৪ সালের আইপিএলেও এই বিশ্বকাপের সাথে নানা সংযোগ থাকবে। সেই প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলা অনেক ক্রিকেটার, যাদেরকে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ভবিষ্যতে তারাই ভারতীয় দলের তারকা হয়ে উঠতে পারেন। সমীর রিজভি, কুমার কুশাগ্রা, শুভম দুবে, স্বস্তিক চিকারা এবং রমনদীপ সিংয়ের মতো খেলোয়াড়দের দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি মুখিয়েছিল। তবে যেভাবে এবারেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদেরকে আইপিএল থেকে দূরে রাখা হলো, তাতে স্পষ্ট যে খেলা জিওপলিটিক্যাল সমস্যাজনিত প্রভাবের বাইরে থাকতে পারে না।

