December 07, 2023 11:04 am | Updated 11:04 am IST

এই মাসে ছয় বছরে পা দেবে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স (জিএসটি)। তার আগে, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে জিএসটি থেকে রোজগার হয়েছে প্রায় ৩.৪ লক্ষ কোটি টাকা। অক্টোবর মাসের রেভেনিউতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক কালেকশন দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে নভেম্বরের সংগ্রহ ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ। এই উভয় মাসে বৃদ্ধি দেখা দেওয়ার আগে, গত ২৭ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে, যার পরিমাণ ছিল ১০.২%। অক্টোবর মাসের জিএসটি ইনফ্লোর পরিমাণ ১৩.৪% এবং নভেম্বর মাসে ১৫.১% বেড়ে গিয়েছিল। ডোমেস্টিক লেনদেনে ২০% বৃদ্ধি ঘটে, যা বিগত ১৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত মাসের জিএসটি খাতে ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা রোজগারের পিছনে উৎসবের আমেজ অবশ্যই একটি ভূমিকা পালন করেছে, যা অক্টোবর মাসের লেনদেনের ভিত্তিতে হয়েছে এবং সেই ট্রেন্ড এই মাসের শেষ মুহূর্তের দীপাবলি সংক্রান্ত খরচের প্রত্যাশার কারণে বজায় থাকতে পারে। এই দুই মাসের বৃদ্ধির আগে, শুধুমাত্র তিনবার জিএসটি খাতে রোজগার ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছিল, যা সাধারণত হয়েছিল বছর শেষের নিয়ম মান্যতার কারণে। এবার, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত মাসিক গড়পড়তা কালেকশনের পরিমাণ ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং অর্থনীতিবিদরা বিশ্বাস করেন যে সেন্ট্রাল জিএসটি রিসিট বাস্তবে বাজেটের অনুমানকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এই বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে কিছুটা গতি কমে যাওয়ার কথা মাথায় রেখেও এটা বলা যায়।

আরও কড়াকড়িভাবে নিয়ম মান্যতা এবং যারা কর ফাঁকি দেন, তাদের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় সরকারকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে জিএসটিকে প্রকৃত অর্থেই একটি গুড অ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স (ভালো এবং সরল ট্যাক্স) হিসাবে গড়ে তোলা যায়। আদতে জিএসটি-কে এমনভাবেই প্রস্তুত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি একটি ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারঅ্যাকশনের সময়, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যেভাবে বেশ কিছু জিএসটি ডিমান্ড নোটিশ এবং তদন্তের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে, সে ব্যাপারে উদ্বেগ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, জিএসটি এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে “অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তার” পর্যায়ে রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলো এখন সমাধান করা হচ্ছে। ভারতের ট্যাক্স পরিকাঠামো যাতে স্থিতিশীল এবং অনুমানযোগ্য হয়, সে ব্যাপারে বৃহত্তর অর্থে বিনিয়োগকারীদেরকে আশ্বস্ত করতে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সেন্ট্রাল জিএসটি লেভির বিরুদ্ধে বাকি থাকা ট্যাক্স প্রদানকারীদের আবেদনের সংখ্যা এই বছর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে, অক্টোবর মাসে প্রায় ১৫,০০০ ছুঁয়ে ফেলেছে এবং এটি আবশ্যক যে এই অনিশ্চয়তার সমাধান করতে এবং ভবিষ্যতের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য, যত দ্রুত সম্ভব যেন জিএসটি কাউন্সিলের কাজ শুরু করা হয়। এছাড়া জিএসটি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পেট্রোলিয়াম এবং বিদ্যুতের মতো আইটেম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা এবং জটিল মাল্টিপল রেট স্ট্রাকচারের পুনর্গঠনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। তাই এই ধরনের কিছু সংস্কারে গড়িমসির বিষয়টিও বোধগম্য। তবে জিএসটি কাউন্সিলের হাতে যে সব কাজ বাকি আছে, তাদেরকে অবশ্যই সেগুলোতে নজর দেওয়া দরকার এবং কী কী করণীয়, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে লোকসভা নির্বাচনের পর এই পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.