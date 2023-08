নাইজারে সেনা অভ্যুত্থান

August 03, 2023 10:27 am | Updated 10:27 am IST

ADVERTISEMENT

গত ২৬ জুলাই নাইজারের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বাজুমকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। এটি নব গণতন্ত্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় এবং সাহেল অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ইসলামিক উগ্রপন্থার মোকাবিলায় একটি জোর ধাক্কা দিয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের অঙ্গ হিসাবে, ২০২১ সালে বাজুম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে, সেনা অভ্যুত্থানে জর্জরিত, টালমাটাল এই অঞ্চলটিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরে আসার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সাথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মজবুত পার্টনারশিপ তৈরি করেন। এই দুই দেশের সেনা ঘাঁটি রয়েছে নাইজারে। তবে বাজুমের ওপর চাপ বাড়ছিল। তার প্রশাসন জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। দেশের দক্ষিণাংশে উগ্রপন্থার বিস্তারের ফলে সেনার একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। ফ্রান্সের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ব্যাপারেও তারা অখুশি ছিল। তবে সেনার প্রভাব কমানোর জন্য প্রেসিডেন্ট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি কিছু সেনা কর্মকর্তাকে অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন, বেশ কয়েকজনকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাতেও কাটছাঁট করেছিলেন। অন্যদিকে বেড়ে যাওয়া জিহাদি আক্রমণ এবং জাবনযাপনের খরচ সংক্রান্ত সঙ্কটে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জনগণের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড জনগণের এই হতাশাকে কাজে লাগিয়ে, “ক্রমশ শোচনীয় হতে থাকা নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং নিম্নমানের আর্থ-সামাজিক শাসনপ্রক্রিয়ার” দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করে দিয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ নাইজারকে ওই অঞ্চলের ইসলামিক উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে একটি পাল্টা পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স। সাহেল অঞ্চলে আল কায়েদা, ইসলামিক স্টেট এবং অন্য কয়েকটি জিহাদি গ্রুপ নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করে। এর জেরে বিশেষত নাইজার, বুরকিনা ফাসো এবং মালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মালি এবং বুরকিনা ফাসোতে ২০২১ এবং ২০২২ সালে সেনা অভ্যুত্থান দেখা যায়। ক্ষমতা দখলকারীরা রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী ও ফরাসী বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে রাশিয়ার কুখ্যাত মিলিটারি কোম্পানি ওয়াগনেরের সাথে ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা জোট গড়ে তোলে। নাইজারের রাজধানী নাইমেতে সেনা অভ্যুত্থানের সমর্থকরা মিছিল বের করেন, সেখানে রাশিয়ার পতাকা হাতে তুলে নেওয়া হয় এবং ফরাসী বাহিনীকে তাড়ানোর দাবি করা হয়। দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সের উপস্থিতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের লড়াইয়ে পর্যাপ্ত সুফল না মেলায় সেনাকর্তা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। ক্ষমতা লোভী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান না করা সেনাকর্তারা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। তবে ফ্রান্স এবং পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কমিউনিটির তরফ থেকে ক্ষমতা দখলকারীদেরকে কড়া বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, তারা যেন অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট বাজুমের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়। ঘটনা হচ্ছে, সেনার হস্তক্ষেপের জেরে দেশটিতে অশান্তি বাড়বে। এই সুযোগকে কাজে লাগাবে উগ্রপন্থীরা। তাই নাইজারে এখনও প্রভাব থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের উচিত সেনাকর্তা এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করা, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা ও বিবাদগুলোর শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করা।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.