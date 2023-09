গ্যাবনে সামরিক অভ্যুত্থান

September 06, 2023 11:47 am | Updated 11:47 am IST

জুলাই মাসের ঘটনা। নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বাজুমের সরকারের পতন ঘটানো হয়। এরপর নানা আঞ্চলিক শক্তি এবং পশ্চিমের তরফ থেকে পুটশিস্টের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা হয়। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে সুদান, মালি, বুরকিনা ফাসো এবং গিনি সহ আফ্রিকার একাধিক দেশে সামরিক অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছে। সেনা প্রধানরা যতটা সহজে এই দেশগুলোতে ক্ষমতা দখল করেছেন, তা নিয়ে গোটা মহাদেশেই একটি বিপজ্জনক ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে নাইজারের নতুন শাসকরা পশ্চিমের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা গ্রাহ্য করেনি। আবার এক মাসের মধ্যেই আফ্রিকার আরও একটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। এবারের দেশটি হলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ গ্যাবন। মালি, বুরকিনা ফাসো এবং নাইজে, এই সমস্ত দেশে ইসলামিক উগ্রপন্থার প্রভাব রয়েছে। তাই সেনার তরফ থেকে আরও ভালো নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জেরে ওই দেশগুলোতে সেনা দ্রুত নিজের পায়ের তলার মাটি মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। গ্যাবনে বিতর্কিত নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট আলি বোঙ্গোকে জয়ী হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়ার পরই, তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রিপাবলিকান গার্ড নামে সশস্ত্র সেনার একটি ইউনিট দেশের ক্ষমতা দখল করে। ২০০৯ সাল থেকে গ্যাবনে ক্ষমতায় ছিলেন বোঙ্গো। তার বাবা ওমর মঙ্গো দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে দেশ শাসন করেছেন। বাবার মতো তিনিও ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তেল সমৃদ্ধ গ্যাবনের ৯০% জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত অরণ্য। বোঙ্গো এগুলো সুরক্ষিত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা পেলেও তিনি বাবার মতো সুনাম অর্জন করতে পারেননি।

গ্যাবন এক ওপেক সদস্য। মাথা পিছু রোজগারের দিক থেকে এটি আফ্রিকার অন্যতম ধনী দেশ। তবুও দেশটির ২.৪ মিলিয়ন জনগণের এক তৃতীয়াংশ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন। গ্যাবনের ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৪০% জনগণ বেকার। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে। ওমর বোঙ্গো ক্ষমতায় থাকার সময় ফ্রান্সকে বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে দেশটির থেকে সামরিক সুরক্ষা পেয়েছেন। তবে আলি বোঙ্গোর সরকার বেশ চাপে ছিল। বিরোধী শিবির বার বার দেশটিতে অবাধ নির্বাচন ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের দাবি জানিয়ে এসেছে। আফ্রিকার অন্যান্য দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হতে দেখে, দেশের জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে গ্যাবনের সেনার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সেনা অভ্যুত্থানের খবর ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লিব্রেভিলের রাস্তায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে খুশিতে মেতে উঠতে দেখা যায়। জনগণ এই সেনা অভ্যুত্থানকে কতটা সমর্থন করছেন, তা নির্বিশেষে আফ্রিকায় সেনা অভ্যুত্থানগুলোতে দুটি প্রধান ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, অসামরিক সরকারগুলো দেশের মধ্যেই নানা দিক থেকে প্রবল চাপের মুখে পড়ছে। দ্বিতীয়ত, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে ভয় না পাওয়া সেনা প্রধানরা দ্রুত দেশের ক্ষমতার মসনদে বসছেন। এরকম ট্রেন্ড চলতে থাকলে তা নির্বাচন, সরকারের স্থিতিশীলতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত ঝুঁকি হয়ে উঠবে। এছাড়া সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মহাদেশের পরিবর্তনশীল জিওপলিটিক্যাল সমীকরণও বোঝা যায়। এই সমস্ত দেশ প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ। মালি এবং বুরকিনা ফাসোতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সেখানে রাশিয়ানদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গ্যাবন ইতোমধ্যে ফ্রান্সকে হটিয়ে চিনকে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং পার্টনারের মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়া সেনা কর্মকর্তাদেরকে সামরিক ছাউনিতে ফিরে যেতে পশ্চিমের দেওয়া আহ্বান বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

