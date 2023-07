একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট পদক্ষেপ

July 01, 2023 11:36 am | Updated 11:36 am IST

মনে হচ্ছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর.এন. রবি দেখাতে চাইছেন যে সংবিধানের ব্যাপারে তার গভীর ধারনা নেই। তিনি একটি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছেন। বিশদ চিন্তাভাবনা না করেই তিনি একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের পোর্টফোলিও বিহীন এক মন্ত্রী ভি. সেন্থিলবালাজি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে হাসপাতালে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিনকে চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিনি এই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানান, মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার ওপর তিনি আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত জানবেন। মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার মতো একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যপালের উচিত ছিল প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ গ্রহণ করা। এই ব্যাপারে সাংবিধানিক রীতি মেনে চলাও জরুরি। রবি এমন একটি পদক্ষেপ নিলেন যে পরবর্তীতে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির জেরে তাকে সেই ব্যাপারে আইনি পরামর্শ নিতে হলো। এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় যে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দক্ষতার অভাব রয়েছে। রাজ্যপাল তার চিঠিতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫৩, ১৬৩ এবং ১৬৪ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। এই অনুচ্ছেদগুলোতে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের কাছে থাকা, মন্ত্রীসভার সাহায্যে এবং পরামর্শে পদক্ষেপ নেওয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করার ব্যাপারে বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে, মন্ত্রীদের নিয়োগ করা এবং অপসারণ করার বিষয়গুলো মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে। এই ব্যাপারে রাজ্যপাল নিজের ইচ্ছা বা বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারেন না।

রবি তার এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দেশে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করার বিষয়টি আইনি শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং নৈতিকতা বা সেটা কতটা ঠিক বা কতটা ভুল, তার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। রাজ্যপাল আগে একজন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও রাজ্য সেই ব্যাপারে কর্ণপাত করেনি। এই যুক্তিতে মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যপাল একতরফা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা সাংবিধানগতভাবে একটি মিসঅ্যাডভেঞ্চার ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি নিজে থেকেই যদি ইস্তফা দেন বা মুখ্যমন্ত্রী যদি তাকে অপসারণ করেন, সেটা অনেক বেশি কাম্য। অতীতে দেখা গিয়েছে, ট্রায়াল কোর্টে চার্জ পেশ করার পরেই মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা নেহাতই নৈতিক ব্যাপার। এই ব্যাপারে কোনো সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। অভিযোগ উঠেছে, অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিডা মুন্নেত্রা কাজহাগাম সরকারের আমলে সেন্থিলবালাজি ঘুষ নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা পাচার করেছেন। যতদিন না তিনি এই অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজের মন্ত্রীত্ব থেকে দূরে থাকতে পারেন। সে ব্যাপারে খুব একটা দ্বিমত থাকার কথা নয়। সেন্থিলবালাজিকে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বা মন্ত্রীসভাতে ওই মন্ত্রীর উপস্থিতির কারণে আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হয়েছে, এই অভিযোগ এড়ানোর জন্য স্টালিন নিজে থেকেই পদক্ষেপ নিতে পারতেন। তবে কোনোভাবেই রাজ্যপালের পদক্ষেপকে সঠিক প্রমাণ করা যায় না।

