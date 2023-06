June 10, 2023 10:17 am | Updated 10:17 am IST

২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বিপাকে পড়েছেন সে দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত শত গোপন ডকুমেন্ট সামলানোর ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার অভিযোগে ন্যায়বিচার বিভাগের তদন্তে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি শিলমোহর দিয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এই নিয়ে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনো ফেডারেল সরকারের তরফ থেকে এক প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চার্জ পেশ করা হচ্ছে। ট্রাম্পের আইনজীবীদের তথ্য অনুযায়ী, রিপাবলিকান পার্টির এই নেতার বিরুদ্ধে মোট ছয়টি অভিযোগ তোলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করা এবং ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা। প্রসিকিউটররা বলছেন, ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবেই সংবেদনশীল ডকুমেন্টগুলো নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তারা সেগুলো ফেরত দেওয়ার দাবি তোলার পরেও তিনি তা ফেরত দেননি। শেষ পর্যন্ত তার ফ্লোরিডার মার-আ-লাগো বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে হিলারি ক্লিন্টন নিজের ভোট প্রচারে একটি প্রাইভেট সার্ভার ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেবারের নির্বাচনে তাকে পরাজিত করে জয়ী হওয়া ট্রাম্প এবার একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন। তিনি আগে থেকেই নানা আইনি সমস্যায় জড়িয়েছেন। ২০১৬ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্রের এক অভিনেত্রীর মুখ বন্ধ রাখার জন্য অর্থ প্রদান করার মামলায় ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তদন্তে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ তোলা হয়েছে। ২০২০ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ফলাফলে কারসাজি করার চেষ্টার অভিযোগে ট্রাম্প এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে জর্জিয়ার এক প্রসিকিউটর তদন্ত করছেন। আগস্ট মাসে এই ব্যাপারে চার্জ পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ঠিক যখন ভোট প্রচার শুরু হতে চলেছে, তখনই ফেডারেল সরকারের পেশ করা অভিযোগের ফলে ট্রাম্পের আইনি ব

িপদ আরও গভীর আকার ধারণ করবে।

নিউ ইয়র্কে তার মুখ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত অর্থ প্রদান মামলার তদন্ত শুরু করেছিলেন একজন ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি। অন্যদিকে গোপন নথিপত্র সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত করছে ন্যায়বিচার বিভাগের নিয়োগ করা এমন একজন স্পেশাল কাউন্সেল। এই বিভাগের প্রধান, অ্যাটর্নি জেনারেল বি. গার্ল্যান্ড হলেন জো বাইডেনের বাছাই করা একজন ব্যক্তি। গোপন ডকুমেন্টগুলো গত বছর বাইডেন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং ট্রাম্পের বাসভবন থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বাইডেন যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি গোপন নথিপত্রগুলো কীভাবে ব্যবহার করেছেন, সে ব্যাপারে এখনও তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। অন্যদিকে পেন্সের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ পেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যায়বিচার বিভাগ। পেন্স হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এই মুহূর্তে রিপাবলিকান পার্টির অগ্রণী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলেন ট্রাম্প। তাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশের ফলে যে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেটা হলো যে ট্রাম্প শুধুমাত্র একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টই নন, তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে বাইডেনের অন্যতম মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। ট্রাম্প ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিষয়টি ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো চলছে, সেগুলোকে ডেমোক্র্যাটদের প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছেন। তিনি নিজের সমর্থকদের আহ্বান জানিয়েছেন যে দেশকে যেন “চরম বামপন্থীদের” কাছে না “সমর্পণ” করা হয়। ট্রাম্প বরং তার বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোকে হাতিয়ার করে ভোট প্রচার চালানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এই গণ্ডগোলের মধ্যে মার্কিন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ন্যায়বিচার বিভাগ যদি কারোর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করে থাকে, সেটা কাম্য নয়। তাদেরকে স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং আইনি মেরিট অনুযায়ী মামলা তৈরি করতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.