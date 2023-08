সাম্প্রদায়িকতার শাস্তি

August 09, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

কোনো দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর পরই সামগ্রিকভাবে মুসলমান কমিউনিটিকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা যেন ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত রাজ্যগুলোতে একটি অলিখিত নিয়ম হয়ে উঠেছে। গত বছর মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে বুলডোজার চালিয়ে বাড়ি, দোকান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। এবার হরিয়ানাতেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। গুরুগ্রাম এবং নাহতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছিল। এবার এই দুই এলাকাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধ্বংসলীলা চালানো বন্ধ করতে বলেছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার হাইকোর্ট। ধ্বংসলীলার ব্যাপারে খবর পাওয়ার পরই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আদালত। এই ধরনের কাজকর্ম এক প্রকারের “জাতিগত নির্মূলকরণ” হিসাবে বিবেচনা করা হবে কি না, হাইকোর্টের বেঞ্চ সেই প্রশ্ন তুলেছে। তার কারণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতির দোহাই দিয়ে, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন বিল্ডিংগুলোই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করার জন্য কোনো নির্দেশ দেখা যাচ্ছে না কিংবা সেই বিল্ডিংগুলোতে যারা বসবাস করছেন, তাদেরকে আগাম নোটিশও দেওয়া হচ্ছে না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গটি কেবল একটি ছুতো বলেই মনে হচ্ছে। হরিয়ানাতে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেই ব্যাপারে আদালতের এই বিশ্লেষণের সাথে হয়তো খুব কম লোকজনই অসম্মতি প্রকাশ করবেন। অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের ধ্বংসলীলা চালানোর জন্য যে সন্দেহজনক এবং দ্বিধাবিভক্ত বার্তা দেখা গিয়েছিল, হরিয়ানাতেও সেটাই দেখা যাচ্ছে। আইনি উদ্দেশ্যের জন্য সরকারি কর্মকর্তারা বলবেন যে বিল্ডিংগুলো জবরদখলের সমান এবং আইন অনুযায়ী এগুলো সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে, এই বার্তাটি খুব স্পষ্ট, যারা দাঙ্গা করেছে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

এটা উপলব্ধি করার জন্য আইনের কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না যে, কোনো প্রক্রিয়া ছাড়াই এই ধরনের ধ্বংসলীলা চালানো স্রেফ বেআইনি কাজ। কোন বিল্ডিংগুলো অভিযুক্ত দাঙ্গাবাজদের এবং যারা এই কাজে জড়িত নয়, তারা যে সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসগুলো ব্যবহার করছে, তা নিশ্চিত করার জন্য কী প্রমাণ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোনো বিল্ডিং গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে, সেটিতে থাকা ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। দাঙ্গার সময় একটি পরিবার যে বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, সেটি ধ্বংস করে দেওয়ার মতোও নজির রয়েছে। আইনের বাইরে গিয়ে, শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে একটি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করলে তা থেকে অবধারিতভাবে বৈষম্য তৈরি হবে। তার কারণ যে কর্মকর্তারা সেই নির্দেশগুলো বাস্তবায়ন করছেন, তাদের কাছে আইনি ব্যাখ্যা বজায় রাখতে এবং নৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সমাজ-বিরোধী হিসাবে ওই ভেঙে ফেলা বিল্ডিংগুলোর বাসিন্দাদের বিবেচনা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তবে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, এতদিন ধরে দখলদারি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা এবং দাঙ্গার পর সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে ওই বিল্ডিংয়ের বাসিন্দাদেরকে নোটিশ দেওয়ার প্রমাণ দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে, পুরানো তারিখ দিয়ে নোটিশ দিতে হবে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকজনদেরকে এইভাবে সমস্যায় ফেলতে সরকারি উপায় অবলম্বন করার প্রবণতা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

