জল পরিষ্কার করা দরকার

July 04, 2023 09:36 am | Updated 09:36 am IST

ADVERTISEMENT

পানযোগ্য কলের জলে অ্যাক্সেস একটি মৌলিক প্রয়োজন। তবে ভারতের গ্রামীণ এলাকায় মোটামুটি ২৫ কোটি পরিবারের মধ্যে (২০১৬), অধিকাংশ পরিবারে প্রতিদিন মাথা পিছু ৫৫ লিটার পানযোগ্য জল সরবরাহকারী কলের জলের সংযোগ একটি বিরল ব্যাপার। এমনই ছবি দেখা যায় প্রায় ১৯.৫ কোটি পরিবারে। ২০১৯ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তার সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১৬% বা ৩.২ কোটি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ ছিল। আজ সেই সংখ্যাটা এখন ৬৪% হয়েছে, যা অবশ্যই অনেকটা বেড়েছে, তবে তা টার্গেটের থেকে কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জল শক্তি মন্ত্রক এই উদ্যোগের গুরুত্বের কথা বার বার উল্লেখ করেছে। প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মন্ত্রকের তরফ থেকে নেওয়া এই উদ্যোগকে ‘হর ঘর জল’ (প্রতিটি বাড়িতে জল) মিশন নাম দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের পর থেকে, প্রায় নয় কোটি পরিবার পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা নিজস্ব জলের সুবিধা পেয়েছে। গ্রামের স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি এবং কমিউনিটি বিল্ডিং ছাড়াও এগুলো অতিরিক্ত সংযোগ। এত কিছুর পরেও, মোদির দাবি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে গ্রামীণ এলাকার সমস্ত পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। সরকারি কর্মকর্তাদের দাবি, কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পানীয় জল প্রকল্পের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজের জন্য পাইপ এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে সময় লাগছে। বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭৫% পরিবারের মধ্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে এর মধ্যে যে কাজ হয়েছে, সেই সাফল্যকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কত বেশি পরিবারের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়।

কেবলমাত্র রাজ্যগুলোর প্রদান করা ডেটার ভিত্তিতে জল শক্তি মন্ত্রক এই হিসাব দিয়েছে। তবে যতগুলো গ্রামে ‘হর ঘর জল’ নিশ্চিত করা হয়েছে বা যতগুলো গ্রামের সমস্ত পরিবার পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে, সেই হিসাব থেকে বেশ হতাশাজনক একটা ছবি দেখা যাচ্ছে। রাজ্যগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ১,৬৮,১৫৭টি গ্রামে ‘হর ঘর জল’ আছে বলা হয়েছে এবং মাত্র ৫৯,০০০টি বা প্রায় ৩৫% গ্রাম বাস্তবে এই সুবিধা পেয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে — যার মানে, সেই গ্রামের পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা স্বীকার করেছে। অধিকাংশ গ্রামে থাকা মোট পরিবারগুলোর অর্ধেক বা চার ভাগের তিন ভাগ পরিবার পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে জল শক্তি মন্ত্রক পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নের অংশ হিসাবে ১৩,৩০০টি গ্রামের প্রায় ৩০০,০০০ পরিবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সেই রিপোর্ট বলছে যে ৬২% পরিবার পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে। এটা ভালো তবে সামগ্রিক সংখ্যার বিচারে খুবই সামান্য। এর পাশাপাশি জানা গিয়েছে যে অনেক বড় রাজ্য প্রকল্পটি ১০০% বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে গুজরাট, হরিয়াণা, পাঞ্জাবের কথা বলা যেতে পারে। ২০১৯ সালে তারা শক্ত ভিতের ওপরে প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই এমন একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে, যেটার মাধ্যমে বাস্তবে, স্বচ্ছভাবে প্রকল্পের পারফরমেন্সের ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জানা যায়।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.