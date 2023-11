চিপ নিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু

November 10, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করতে উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত করা ইনসেন্টিভের (পিএলআই) জন্য নির্ধারিত ফান্ডের ৮০%-এরও বেশি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় ভারতে আরও বেশি সেমিকন্ডাক্টর তৈরির সুবিধা আনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার আদতে কী অর্জন করেছে এবং তাদের সামনে কী লক্ষ্য রয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা থাকা প্রয়োজন। আইটি হার্ডওয়্যারের জন্য পিএলআই স্কিমের বাজেট ১৭,০০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে সেমিকন্ডাক্টর এবং ডিসপ্লের জন্য ৩৮,৬০১ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। কর্মসংস্থান এবং অস্তিত্বব্যঞ্জক মূল্য যোগ করার প্রেক্ষিতে, বর্তমানের স্কিমগুলো থেকে সামান্য সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে: অধিকাংশ হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য চিপস গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো তৈরি করার জন্য উন্নত এবং অটোমেটেড সিস্টেম ব্যবহার করা হয় এবং বিক্রি থেকে যে মূল্য সৃষ্টি হয়, তার জন্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে সামান্য লোকজনকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। মূলত আমদানি নির্ভর প্রতিরক্ষা খাতে খরচের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, জাতীয় স্বার্থে সমস্ত বিশাল মাপের খরচের প্রেক্ষিতে সম পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় না। তবে এই স্কিমগুলোর মূল ঝুঁকি হলো কোষাগারের বিপুল খরচ সাপেক্ষে এমন একটি “ইকোসিস্টেম” প্রস্তুত করা, যেখানে ভারতের ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদন সেক্টরের মূল্য সামগ্রিকভাবে বাড়বে। পিএলআইয়ের সুবিধাগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো হলেও এই পরিণাম অর্জন করার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। চিপসের জন্য সস্তায় এবং নাগালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবহনের সুবিধা প্রদান করা সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতরণ করা সাপ্লাই চেইনের অন্যান্য সুবিধা দেওয়া আন্তর্জাতিক উৎপাদনকারীরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে পিএলআই স্কিমগুলোর একত্রীকরণের গুরুত্ব অপরিবর্তনীয়। ভারতের হাত মজবুত করার জন্য অন্যান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে, দেশীয়ভাবে তৈরির জন্য সেমিকন্ডাক্ট ডিজাইনের প্রতিভাকে উৎসাহ দিতে হবে। ডিজাইনের সাথে সংযুক্ত থাকা ইনসেন্টিভ স্কিমের মতো কিছু প্রচেষ্টা থেকে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে মূলধনের একটা বড় অংশ এখনও বড় উৎপাদন প্ল্যান্টের একত্রীকরণ এবং সাবসিডি প্রদানের উপর নজর দিচ্ছে। এছাড়া অধিকাংশ কাঁচা এবং ইন্টারমিডিয়েট মেটিরিয়াল আমদানি করা হচ্ছে। পিএলআই ফান্ড দিয়ে উৎসাহ প্রদানের কাজে সীমিত ক্ষেত্রের কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, ইনসেন্টিভ থাকলেও বহুজাতিক চিপ উৎপাদনকারীরা উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে নিজেদের বিরত রাখছে। বেসরকারি পুঁজির বিষয়টিও অনবরত বদলে যাচ্ছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো উদীয়মান প্রযুক্তি এবং চিপসে অগ্রগতির প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণকারীরা ঠিক বুঝতে পারছেন না যে আগামী দশকে নিজেদের প্রযুক্তিগত অবস্থান মজবুত করার জন্য কীভাবে রিসোর্স শ্রেষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করবেন। এত বিপুল খরচের পর তাই বাস্তবে কী পরিণাম হচ্ছে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে: এটি কি মহামারির সময়ের সাপ্লাই চেইনের সমস্যার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য সাইবার সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রাখার একটি বিষয়, ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যকে আরও সস্তা করে তুলতে দেশীয় ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিকে কি উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বা ভারতকে কি আন্তর্জাতিক স্তরে ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদনের একটি হাব হিসাবে তুলে ধরা প্রয়োজন? কী পরিণাম কাম্য, সেই ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকলে ব্যর্থ হওয়ার জায়গাগুলো সহজেই শনাক্ত করা যায়। এছাড়া এটি থেকে আউটফ্লোয়ের জন্য বিশেষ কিছু না দেখা গেলেও বিপুল খরচ করার আগে সুনির্দিষ্ট পথে এটি চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করাও সম্ভব হয়ে উঠবে।

