ঐক্যমত তৈরির প্রচেষ্টা

August 10, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে জেদ্দা সম্মেলনে ৪২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। সংঘাতটি সমাপ্ত করতে এটি বিশ্বের তরফ থেকে গ্রহণ করা একটি অন্যতম আন্তরিক প্রচেষ্টা বলা যায়। এটা আর পাঁচটা সম্মেলনের থেকে একটু আলাদা ছিল। এখানে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। ইউক্রেন এবং তার পশ্চিমী পার্টনারদের মূল লক্ষ্য হলো ন্যায্য ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তির জন্য উদ্যোগ নিতে বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে বৃহত্তর শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যমত গড়ে তোলা। আলোচনার পর কূটনীতিবিদরা বলেন, ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও ভুখণ্ডের অখণ্ডতার মতো আন্তর্জাতিক আইনের মূল বিষয়গুলোকে সম্মান জানানোর ব্যাপারে সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে এবং ফের একবার বৈঠক হবে বলে ঠিক হয়েছে। জেদ্দায় আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করা গত জুন মাসের কোপেনহেগেন সম্মেলনে চিন উপস্থিত ছিল না। তবে এবারের আলোচনাতে চিন অংশগ্রহণ করেছে। সেই সাথে উপস্থিত ছিল ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ। রাশিয়ার সাথে এই দেশগুলোর ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তবুও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তারা সবাই একজোট হয়ে, আন্তরিকভাবে শান্তির আহ্বান জানিয়েছে। এটা অবশ্যই ভালো উদ্যোগ। ফেব্রুয়ারিতে চিন একটি পজিশন পেপার ইস্যু করে যুদ্ধটিকে একটি রাজনৈতিক মীমাংসা বলে তকমা দিয়েছিল। তারা বলেছিল, সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভুখণ্ডের অখণ্ডতাকে অবশ্যই কার্যকরভাবে বজায় রাখতে হবে। এর পাশাপাশি তারা রাশিয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগেও সমর্থন প্রদান করে। যদিও পশ্চিমের দেশগুলো চিনের এই অবস্থানের সমালোচনা করেছে। তারা তোপ দেগেছে, চিন কখনোই নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারে না। তবে আজ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে আরও বেশি বাস্তববাদী বলে মনে হয়েছে এবং তারা চায়, রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য রাজি করাতে চিন এবং ভারত যেন বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আঠারো মাস কেটে গিয়েছে। এখন স্পষ্ট হয়েছে যে, সামরিক উপায়ে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব নয়। গত বছর খেরসন এবং খারকিভ থেকে রাশিয়া পিছু হটে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। তবুও তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন থেকে অনেক দূরে রয়েছে। রাজনৈতিক থেকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা - নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে রাশিয়ার জেরবার অবস্থা। অন্যদিকে পশ্চিমি দেশগুলোর দেওয়া অস্ত্র ও তাদের প্রশিক্ষণ লাভের পরও যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ইউক্রেন দেখিয়ে দিয়েছে, তারা ড্রোনের মাধ্যমে, রাশিয়ার মধ্যে ঢুকে হামলা চালাতে সক্ষম। অন্যদিকে ইউক্রেনের নানা শহর ও বন্দরে মস্কো বোমা বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তার জেরে কোনো পক্ষই আলোচনা শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী, আলোচনা শুরু করতে হলে দখল করা সমস্ত এলাকা থেকে রাশিয়াকে সরতে হবে। অন্যদিকে মস্কোর দাবি, তাদের সেনা নিয়ন্ত্রণ করে না এমন এলাকা সহ, সংযুক্ত করা ইউক্রেনিয়ান ভুখণ্ডকে স্বীকৃতি জানাতে হবে। উভয় পক্ষের এই জেদ আলোচনা শুরু করার পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ঠিক এখানেই আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে আলোচনা শুরু করার যায়, তার জন্য রাশিয়া এবং ইউক্রেনকে সাথে নিয়ে তাদেরকে একটি অ্যাজেন্ডা তৈরি করতে হবে। এই সম্মতি তৈরি করার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে ইউক্রেনের পশ্চিমী বন্ধু রাষ্ট্র, নিরপেক্ষ উদীয়মান শক্তি এবং রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ পার্টনার হিসাবে পরিচিত দেশগুলোর একত্রিত হওয়া।

