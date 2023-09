বয়স্কদের যত্ন নেওয়া

September 29, 2023 07:55 am | Updated 07:55 am IST

বিশ্বের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বয়সের ভারে ক্রমশ নুইয়ে পড়ছে। ভারতেও একই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে ৬০ বছরের উর্ধ্ব জনগণের সংখ্যা ১০.৫% বা ১৪.৯ কোটি (১ জুলাই, ২০২২-এর হিসাব অনুযায়ী) থেকে বেড়ে ২০.৮% বা ৩৪.৭ কোটি হবে। রাষ্ট্রসংঘের পপুলেশন ফান্ডের প্রকাশ করা ইন্ডিয়া এজিং রিপোর্ট ২০২৩ থেকেই এমন তথ্য জানা গিয়েছে। প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন প্রবীণ নাগরিক হয়ে উঠবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অবশ্যই স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং সমাজের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করবে। যেমন কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাক। এই দুটি রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের একটা বড় অংশ একাকীত্বের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন, তার কারণ তাদের সন্তানরা কর্মসূত্রে অন্যত্র বসবাস করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের নানা উপায় তৈরি হচ্ছে, ভারত সহ অনেক দেশের সন্তানের জন্ম দেওয়ার হার কমছে। এই অবস্থায় বয়স্ক লোকজনের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের দায়িত্ব সামলানো একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এই বৃহত্তর সমস্যার পাশাপাশি আরও ছোটখাটো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানা গিয়েছে। যেমন, প্রবীণ পুরুষের তুলনায় প্রবীণ মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি। ৬০ বছর বয়সে ভারতে একজন ব্যক্তি সাধারণত আরও ১৮.৩ বছর বেঁচে থাকবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৯ বছর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭.৫ বছর। ভারতের শ্রম বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ২৪%, যা বেশ কম। তাই মহিলাদের যদি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষা না থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তারা আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়বেন।

রাজ্য বিশেষে আবার উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র দেখা যাচ্ছে। ২০২১ সালে জাতীয় স্তরে প্রবীণ জনসংখ্যার যে হার ছিল, সেই তুলনায় দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে প্রবীণ জনসংখ্যার হার অনেক বেশি। ২০৩৬ সালের মধ্যে এই পার্থক্যটি আরও বাড়বে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য, যেখানে সন্তান জন্মের হার সাধারণত বেশি, সেখানেও ২০৩৬ সালের মধ্যে প্রবীণ জনগণের সংখ্যা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে জাতীয় স্তরের গড় হারের তুলনায় তা কম থাকবে। সামগ্রিকভাবে দুই পঞ্চমাংশেরও বেশি প্রবীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় — যা পাঞ্জাবে ৫%, ছত্তীসগঢ়ে ৪৭%; এছাড়া ১৮.৭% প্রবীণ জনগণেরই কোনো রোজগার নেই। গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বয়সের ভারে জর্জরিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য, খাবার ও বাসস্থানের মৌলিক প্রয়োজন, রোজগারের নিশ্চয়তা এবং সামাজিক যত্ন, একটি ‘সামগ্রিক সামাজিক’ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বয়স্ক লোকজনদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অনেক প্রকল্প রয়েছে ঠিকই, তবে অনেকেই সেগুলোর ব্যাপারে জানেন না বা এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করাটা তাদের কাছে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলেই মনে হয়। প্রবীণ নাগরিকদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে ন্যাশনাল পলিসি অন এল্ডারলি পার্সনস (প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাপারে জাতীয় নীতি), ১৯৯৯ এবং মেইন্টেনেন্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অব সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট (প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত আইন), ২০০৭-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া রয়েছে। তবে প্রবীণ নাগরিকরা যাতে সম্মানের সাথে জীবনের শেষ সময়টা কাটাতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় ক্ষেত্র থেকেই আরও বেশি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

