সময় নিয়ে খেলা

May 02, 2023 10:36 am | Updated 10:36 am IST

আদানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তে টালবাহানা সেবির বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রভাব ফেলবে

আদানী গ্রুপের বিরুদ্ধে স্টক মার্কেট সংক্রান্ত নিয়মাবলী লঙ্ঘন এবং অপকর্ম নিয়ে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগে তদন্ত করার জন্য সুপ্রিমোকোর্টের নির্দেশিত সময়সীমা শেষ হওয়ার মাত্র দুদিন আগে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) এই ব্যাপারে নিজেদের অনুসন্ধানের ফলাফল চূড়ান্ত করার জন্য কোর্টের কাছ থেকে আরও কমপক্ষে ছয় মাস সময় চেয়েছে। গত জানুয়ারির শেষের দিকে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আদানী গ্রুপের অধিকাংশ স্টকের দাম অবিশ্বাস্যভাবে কমতে থাকে। এরপর এই প্রসঙ্গে একটি জনস্বার্থ মামলায় আদালত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যর্থতাগুলো জানতে ও বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পিছনে থাকা প্রাথমিক কারণগুলোর তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে। সেবি প্রধান হিন্ডেনবার্গ-আদানী-সম্পর্কিত ইস্যুকে “এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম” (মানে এমন একটি গুরুতর সমস্যা বা বিতর্কিত বিষয়, যা বাস্তবে থাকলেও সেটা নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়) বলে আখ্যা দিয়েছেন। আদালতের তৈরি করা কমিটি যাতে সঠিক তথ্য পায়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এই রেগুলেটরকে কোর্ট আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে চলতে থাকা তাদের বর্তমান তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে। এছাড়া গোষ্ঠীটি ন্যূনতম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত নীতি লঙ্ঘন করেছে কি না, প্রাসঙ্গিক-পক্ষের লেনদেনের বিশদ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে কি না এবং স্টকের দাম নিয়ে কারসাজি করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে বলেছে আদালত। এই কাজের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি এ.এম সাপরের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং সেবিকে দেওয়া আদালতের দুই মাসের সময়সীমা ২ মে শেষ হচ্ছে। একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে সময়সীমা বাড়ানোর জন্য সেবির অনুরোধের কারণে বিচারপতি সাপরের প্যানেলের সুচিন্তিত কার্যপ্রক্রিয়াকে যদি বাস্তবিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে দেয়, তবুও তাতে প্রভাব ফেলবেই। রেগুলেটর কিছু বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিজেদের মতামত স্পষ্ট করেছে, যার মধ্যে রয়েছে একাধিক সন্দেহজনক লেনদেন, যেগুলো আর্থিক তথ্য ভুলভাবে পেশ করা, নিয়ম লঙ্ঘন করা এবং সম্ভাব্য জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত। তবে সেবি এই লেনদেনগুলোর জটিলতা উল্লেখ করে দাবি করেছে যে, বিশদ মূল্যায়নের জন্য মোটামুটি ১৫ মাস সময় লাগে, তবে তারা ছয় মাসের মধ্যে সেই কাজটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বে থাকা, পেশাদারদের নেতৃত্বাধীন এই স্বাধীন রেগুলেটর যে জটিলতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে, সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখলেও বলতে হয়, তারা যে সময়সীমার কথা বলছে তা অযৌক্তিক। সেবি যদি আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে নিজেদের রিপোর্ট জমা করে, তাহলে ততদিনে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ১০ মাস কেটে যাবে এবং গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করার পর প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হবে। যেখানে যেখানে অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে, সেই ক্ষেত্রগুলোতে তা নিশ্চিত করতে ছয় মাস সময় নেওয়া উচিত নয়। তদন্ত বা অনুসন্ধানের অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফল, কোনো উপযুক্ত সতর্কতা থাকলে, তা সহ অবশ্যই পেশ করতে হবে। নিশ্চিতভাবে যেখানে যেখানে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে (তাতে বিনিয়োগকারীদেরকে ওয়াকিবহাল করা যাবে এবং তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা যাবে), সেখানে সেগুলোকে বৃহত্তর ছবি তুলে ধরার দোহাই দিয়ে অস্বীকার না করে বরং অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেওয়া উচিত। সত্যম কেলেঙ্কারি এবং ‘IL&FS’ বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে যে সমস্যাটি ব্যাপকভাবে ভারতীয় বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও তাদের পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সেখানে সেবির পিটিশন আত্মবিশ্বাসকে মজবুত করতে সাহায্য করছে না। সেটাই ভারতের আর্থিক মার্কেটের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটা খারাপ খবর। ADVERTISEMENT

