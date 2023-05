বেশি উচ্ছাস নয়

May 05, 2023 10:23 am | Updated 10:23 am IST

আন্তর্জাতিক চাহিদা কমে যাওয়ায় পরীক্ষার মুখে পড়বে পরিষেবা ক্ষেত্রের শক্তি

ভারতের সার্ভিস সেক্টর আর্থিক বছরটা খুব ভালোভাবে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। S&P গ্লোবাল সার্ভিসেস PMI বিজনেস অ্যাক্টিভিটি ইনডেক্সের অনুসন্ধান তেমনটাই ইঙ্গিত করছে। গ্রাহক পরিষেবা, ফিনান্স এবং যোগাযোগের মতো সেগমেন্টগুলো জুড়ে প্রায় ৪০০টি ফার্মের সমীক্ষার ভিত্তিতে, এপ্রিলে ইনডেক্স রিডিং ৬২-তে ছিল - যা ১৫৩ মাসে বা প্রায় ১৩ বছরে মরসুম অনুসারে অ্যাডজাস্ট করা সর্বাধিক সংখ্যা। ২০০৫ থেকে তৈরি করা, ৫০-এর ওপর রিডিং মানে পূর্ববর্তী মাসের প্রেক্ষিতে অ্যাক্টিভিটি লেভেল বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত করে। এপ্রিলের সংখ্যা প্রসঙ্গে বলতে হলে এটা উল্লেখ করা দরকার, ২০২২-২৩ জুড়ে পরিষেবার জন্য গড় PMI রিডিং ৫৭.৩-এর আশেপাশে ছিল। ভারতের মোট আউটপুট এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে পরিষেবা অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য দ্বিতীয় অ্যাডভান্স জাতীয় রোজগারের অনুমান অনুযায়ী, শিল্প থেকে গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (GVA) গ্রোথ হ্রাস পেয়ে ৪.১% হয়েছে, উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিমাণ মাত্র ১.৬% — অথচ উভয়ই ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ছিল ১০%-এর আশেপাশে। অন্যদিকে গত বছর যে পরিষেবা GVA-এর পরিমাণ ছিল ৮.৪%, এই বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯.১% হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির পাশাপাশি পরিষেবার সাহায্যেও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে GVA গ্রোথ ৬.৭% সহ জিডিপি বেড়ে ৭% হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও ভারত উন্নতির পথে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের পরিষেবা রপ্তানির পরিমাণ $৩২৫ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা গত বছরের চেয়ে ২৮% বেশি। এরকম একটি অলীক ব্যবসায় শক্তিশালী বৃদ্ধি এবং পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নতির মানে, জিনিসপত্র নিয়ে কারবারে ভারতের যে বিপুল ৪০% ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, চলতি বছরে যা $২৬৭ বিলিয়নে পৌঁছেছিল, তার অনেকটা পূরণ করা যাবে। পরিষেবা রপ্তানির পরিমাণ ফেব্রুয়ারিতে ২৯% ছিল, তবে মার্চ নাগাদ তা কমে ৩%-এর আশেপাশে পৌঁছায়। আবার এপ্রিল মাসের PMI প্রিন্ট অনুযায়ী, নতুন করে তৈরি হওয়া চাহিদা এবং ডোমেস্টিক সার্ভিসের আউটপুটের জেরে, গত তিন মাসে এই প্রথম আউটবাউন্ড ডিলগুলো সর্বাধিক গতি লাভ করেছে। ভারতের আইটি-নির্ভর পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিকাংশ মার্কেটগুলোতে যে আর্থিক মন্দা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে এটি আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয়ান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছু সঙ্কট তৈরি হওয়ায় তা একটা উদ্বেগ তৈরি করেছে, তার কারণ ভারতের প্রযুক্তি ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক। তবে আগামীতে পরিষেবা রপ্তানিতে বৃদ্ধির পরিমাণ কিছুটা কমতেও পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর পেছনে মূল কারণ আইটি কোম্পানিগুলো স্বল্প পরিমাণ রোজগারের গাইডেন্স এবং তরুণ-তরুণীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধা বোধ। PMI রিডিংয়ের মধ্যেও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত এই অস্বস্তিকর ট্রেন্ডটিও দেখা গিয়েছে — এপ্রিলের বিপুল ফায়দা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি এবং ইনপুট খরচ আবার বেড়ে গিয়েছে। ডোমেস্টিক মার্কেট বজায় রাখার জন্য কোনোটাই সুখকর ছবি পেশ করছে না, যা ইতোমধ্যেই অত্যাধিক মুদ্রাস্ফিতীর কারণে ধাক্কা খেয়েছে। ADVERTISEMENT

