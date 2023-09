ঐক্যমত তৈরি করা

September 08, 2023 05:48 pm | Updated 06:13 pm IST

অবশেষে সেই মুহূর্তটি আরও কাছাকাছি এসে গেল। এই উইকএন্ডে ভারত জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করবে। সাম্প্রতিক সময়ে নানা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব চোখে পড়ার মতো ছিল। এটি তারই আরও একটা নিদর্শন হতে চলেছে। বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনেতারা নয়া দিল্লিতে একত্রিত হবেন। এটি নিঃসন্দেহে ভারতের কাছে একটা বড় মুহূর্ত হতে চলেছে। জি-৭ এর চেয়ে আরও সর্বাঙ্গীণ ও বৃহত্তর একটি প্ল্যাটফর্ম হলো জি-২০, তার কারণ এটিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চ হয়ে উঠেছে। গত ডিসেম্বরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব শুরুর সময় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে একাধিক ঘটনার কারণে ভারত বিপাকে পড়তে চলেছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে হাওয়া বদল, কোভিড-১৯ মহামারির জেরে এই পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার ফলে জলবায়ু সংক্রান্ত ফাইনান্স, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র দূরীকরণে বিনিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর জন্য রিসোর্সের অবদান রাখতে সব দেশ যাতে রাজি হয়, তা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে নয়া দিল্লি বেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে আবার ইউক্রেনে সংঘাত এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তেলে। আক্ষরিক অর্থে জি-২০ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় গত বছর যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়। যদিও তাতে খুব একটা কাজ হয়েছে, তা হলফ করে বলা যায় না। তবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো মস্কো এবং কিভে গিয়ে ও ভারতের সমর্থন তালিকাভুক্ত করে ক্ষীণ ঐক্যমত সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে সীমান্ত নিয়ে চিনের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই ভারত প্রতিনিধিত্ব প্রদর্শনে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। ভারতের জি-২০ শেরপা টিমের কাছে এটি একটি বাড়তি সমস্যা হয়ে উঠেছে, তার কারণ চিন অনেক মিটিংয়েই রণে ভঙ্গ দেওয়ার কাজ করেছে। সাধারণত নভেম্বর মাসে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সরকার এবার নির্ধারিত সেই সময়ের দুই মাস আগে সম্মেলনটি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ‘নেতাদের ঘোষণা’ প্রস্তুত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তারা অপেক্ষাকৃত কম সময় পেয়েছেন; ঐক্যমত নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই নিতে হবে।

এরকম একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে জি-২০ প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টাকে সাহসী এবং সুচিন্তিত বলতেই হবে। মোদী শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে ভারত কোনো পক্ষকে সমর্থন করবে না। বরং যে বিষয়গুলো গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলছে, সেগুলোতে নজর দেওয়া হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্মেলনে জিওপলিটিক্যাল বিষয়গুলো ছাড়াও খাদ্য, সার এবং শক্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা, বহুস্তরীয় সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক প্রশাসন নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হবে। ভারত ‘ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ’ সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে। জি-২০ গোষ্ঠীতে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিতে মোদী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পদক্ষেপটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে তা ভারতের সাফল্যের মুকুটে নয়া পালক যোগ করবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, ৬০টি ভারতীয় শহরজুড়ে ২২০টি মিটিং আয়োজন করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে আরও গণতান্ত্রিক করে তোলার প্রচেষ্টা ভারতের জি-২০ প্রতিনিধিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হয়ে উঠেছে। এই আয়োজন ব্যয়বহুল হলেও এটির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ভারতের বৈচিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। ভারতের জি-২০ মুহূর্ত ইতোমধ্যে স্মরণীয় হয়ে গিয়েছে। তবে নিজেদের স্থায়ীত্ব বিস্তারের ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আগামী কয়েকদিনে “এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ” সংক্রান্ত লক্ষ্য নিয়ে ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য বিবাদমান সদস্যগুলোর মধ্যে শান্তির পরিবেশ তৈরি করার উপর সেই স্থায়ীত্ব নির্ভর করছে।

