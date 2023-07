ঝাপসা সীমারেখা

July 10, 2023 01:33 pm | Updated 01:33 pm IST

রাশিয়ার আক্রমণের মোকাবিলা করতে ইউক্রেনে ক্লাস্টার মিউনিশন (এক ধরনের বোমা বা অস্ত্র) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধে কিভ ও তার পশ্চিমী জোটের সদস্যদের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং রাশিয়ানদের পিছু হটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতির বিষয়টি এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। ক্লাস্টার মিউনিশন এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে আঘাত লাগলেই সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটে। তবে এরকম অনেক বোমা নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও থাকে, পরে যেগুলোর বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে নির্বিচারে নানা ধরনের ক্ষতি বা বিপদ হতে পারে, যে কারণে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ এই অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ক্লাস্টার মিউনিশন সংক্রান্ত কনভেনশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করেনি। তবে সাম্প্রতিক অতীতে এই অস্ত্রগুলো রাশিয়া ব্যবহার করায় তা নিয়ে সরব হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পদক্ষেপকে যুদ্ধাপরাধের সাথেও তুলনা করেছিল। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ইউটার্ন নিয়েছে এবং রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর ইউক্রেনকে পাঠানো ৪২তম সাহায্য সংক্রান্ত প্যাকেজের অংশ হিসাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেন কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা উল্লেখ করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যাপকভাবে কামানের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এই সমস্ত অস্ত্রের জন্য ইউক্রেন সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে। সেই দেশগুলো থেকে তারা আর্টিলারি শেল এবং অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেসের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে নিশ্চিত করা যাচ্ছে যে ফ্রন্ট লাইনে যেন অস্ত্র সরবরাহে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। চিরাচরিত প্রথায় যুদ্ধের জেরে ইউক্রেনকে দেওয়া পশ্চিমের দেওয়া অস্ত্রভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে, তাই রাশিয়ার আর্টিলারি সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় ইউক্রেন সুবিধাজনক স্থানে নেই।

কয়েক সপ্তাহ আগে ইউক্রেন তাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করার আগে, পশ্চিমের দেশগুলোর হিসাব বা অনুমান বলছিল যে গত বছর খারকিভে এবং খের্সনে ইউক্রেনের জোরদার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ের মতো এবারও যুদ্ধের ময়দানে দ্রুত জয় অর্জন করতে সক্ষম হবে ইউক্রেন। তাতে যুদ্ধের সমীকরণটাই বদলে যাবে এবং চাপে পড়বে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। যদিও বাস্তবে তেমনটা হয়নি। বিগত কয়েক মাস ধরে রাশিয়ানরা দক্ষিণে খের্সন থেকে উত্তর-পশ্চিমে থাকা খারকিভের শহরতলি পর্যন্ত ১,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি ফ্রন্ট লাইন নিজেদের নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করেছে। এই কঠিন নিরাপত্তা ভেদ করতে গিয়ে ইউক্রেনিয়ানদের নাজেহাল অবস্থা। দক্ষিণ পশ্চিমে ইউক্রেন সামান্য কিছু ভূখণ্ড নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হয়েছে, তবে এর জন্য তাদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। দক্ষিণ দিকে ক্রিমিয়া থেকে পূর্বে রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত জনবাস অঞ্চলকে পৃথক করা জাপোরিঝঝিয়াতে পুতিনের ল্যান্ডব্রিজ বিচ্ছিন্ন করার যে টার্গেট ইউক্রেন নিয়েছিল, তা অর্জন করা থেকে তারা অনেক দূরে রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্লাস্টার মিউনিশন পাঠানোর “কঠিন সিদ্ধান্ত” নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের সমালোচনা হবেই। ইউক্রেনে গিয়ে রাশিয়া যে সমস্ত যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো বিশদে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এর পাশাপাশি ডনবাসে সিভিলিয়ান সেন্টারগুলোকে কিভ টার্গেট করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নৈতিক সীমারেখা টানার চেষ্টা করতে গিয়ে বলেছে, তারা ইউক্রেনকে সাহায্য করছে যাতে ইউক্রেন নিজেই শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে পারে। যদিও অসামরিক নাগরিকদের হত্যাকারী মিউনিশন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সেই সীমারেখা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এটি থেকে এও দেখা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান নির্বিশেষে কোনো পক্ষই এখনো বোঝাপড়া করতে রাজি নয়। যদিও বিগত ১৬ মাস ধরে যুদ্ধ চলছে এবং এখনও তা ছড়িয়ে পড়ছে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.