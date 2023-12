নাগরিকদের জয়

December 05, 2023 11:56 am | Updated 11:56 am IST

মিজোরামে ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। জয়ী জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম) ৩৭.৯% ভোট পেয়েছে, ক্ষমতায় থাকা মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) ৩৫.১% ভোট পেয়েছে, কংগ্রেস ২০% ভোট পেয়েছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৫.১% ভোট পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যদি মিজোরামে রাজনৈতিক দলগুলোর এই ভোট শেয়ারের উপর নজর দেওয়া যায়, তাহলে স্পষ্ট হবে যে জেডপিএম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, ৪০টি আসনের মধ্যে তারা ২৭টি আসন পেয়েছে। ভোট ভাগাভাগির কারণেই এমন ফলাফল হয়েছে। তবে সেটাও রাজ্য রাজনীতির ব্যাপারে একটা প্রাথমিক ধারনা প্রদান করবে। গভীর ঢুকলে দেখা যাবে, এই রাজ্যটিতে ক্ষমতা মূলত এমএনএফ এবং কংগ্রেসের হাতেই ঘোরাফেরা করেছে এতদিন ধরে। তবে জয়ী আঞ্চলিক দলটি ৩৬ বছরের সেই ট্রেন্ড ভেঙে দিয়েছে। এমএনএফ-কে পরাজিত করাও সহজ ছিল না। তার কারণ নানা সংঘাতে জড়িয়ে পড়া মণিপুরের কুকি-চীন উপজাতি এবং প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের চীন সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে সংহতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে জনজাতিগত জাতীয়তাবাদে সুড়সুড়ি দিয়েছিল জোরামথাঙ্গার নেতৃত্বাধীন দল। অন্যদিকে কংগ্রেস মূলত এই প্রচার চালিয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেছে যে, মূলত খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই রাজ্যটিতে থাকা আঞ্চলিক দলগুলো হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রচার করা বিজেপির সম্ভাব্য জোটসঙ্গী, বিশেষত এমএনএফের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, যারা বিজেপির নেতৃত্বাধীন নর্থ ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা সম্বলিত এই রাজ্যটির ৮.৬ লক্ষ ভোটারদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ভোটাররা জাতিগত জাতীয়তাবাদ বা সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতির থেকে জেডপিএমের প্রতিশ্রুতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। তাদের দুর্নীতি-মুক্ত সরকার এবং সুশাসনের প্রতিশ্রুতি রাজ্যের যুব ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছিল।

মিজোরামে পরিবর্তনের হাওয়াকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে জেডপিএম। তারা মিজোরামের নাগরিক সমাজের অনেক সদস্যকে দলের সমর্থনে শামিল করতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি অনেককে প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। এই বিষয়টি প্রাক্তন আইপিএস অফিসার এবং রাজ্যের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার নেতৃত্বাধীন দলকে বাকিদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। জেডপিএম নিজেদের সংখ্যার জোরেই ক্ষমতায় আসছে। তাই তারা নিজেদের আধা-আন্দোলনের আদর্শের প্রতি আরও সহজে আন্তরিক থাকতে পারবে, তবে তারা বিজেপিকে (যারা দুটি আসনে জয়ী হয়েছে) জোটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিজেপির দিক থেকে ইঙ্গিত পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে জেডপিএম-কে একটি স্বচ্ছ এবং স্বতন্ত্র সরকার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। উত্তরপূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলোর রিসোর্স সংগ্রহের উপায়গুলো খুবই সীমিত এবং তারা নিজেদের আর্থিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর একটি বেশিই নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসাবে, দেশের সর্বাধিক রেভেনিউ রিসিট রেশিও রয়েছে মিজোরামে, যার পরিমাণ ৮৫.৭%। জেডপিএম যদি কৃষির বাইরে, পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনের মতো এরিয়ার মাধ্যমে অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তোলার উপর নজর দিতে পারে, রাজ্যের জনসংখ্যার উচ্চ স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মূল্য-যুক্ত পরিষেবাকে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে দলটি রাজ্যে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

