নতুন বিন্যাস

July 18, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

খেলার দুনিয়ায় একটি চিরন্তন সত্য হলো, কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যিনি শীর্ষে থাকেন, এক সময় তাকে সেই স্থান ছেড়ে দিতে হয়। পুরানোর জায়গায় নতুন আসে। সময়ের সাথে সাথে এভাবেই সমীকরণ বদলাতে থাকে। তবে পুরুষদের টেনিসের ক্ষেত্রে এটা একটু আলাদা ছিল, যেখানে ২০২০ এবং ২০২১ সালে ডমিনিক থিয়েম এবং ডানি মেদভেদেবের ইউএস ওপেন জয়ের মতো, প্রতিটি নতুন সকাল একটি অবাস্তব প্রত্যাশায় পরিণত হতো। তবে ২০২৩ উইম্বলডন সেই পুরানো গল্পটাকে বদলে দিয়েছে। ২৩ বারের মেজর জয়ী এবং চার বারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচকে পরাজিত করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন মাত্র ২০ বছর বয়সী কার্লোজ আলকাজার। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের ফাইনালে পাঁচ সেটের থ্রিলারে শেষ হাসি হেসেছেন এই তরুণ তুর্কি। ১৯৮৫ সালে এসডব্লু১৯-এ মাত্র ১৭ বছর বয়সে বরিস বেকার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির তৈরি করেছিলেন। তার পর সর্বকনিষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড তৈরি করলেন আলকারাজ। সম্প্রতি তিনি দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। ক্রমতালিকায় ১ নম্বর স্থানে তিনিই রয়েছেন। এরকম একজন প্রতিভাবান তরুণ রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, জকোভিচ, অ্যান্ডি মারি এবং স্টান ওয়ারিঙ্কার পর, গত দুই দশকের কেবলমাত্র ষষ্ঠ মাল্টিপল গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জয়ী হিসাবে এই সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছেন। খুব সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে প্রবল চাপ, সম্পূর্ণ বডি ক্র্যাম্পের জেরে, নিজের থেকে ১৬ বছরের বড়ো জকোভিচের কাছে হার স্বীকার করেছিলেন এই স্প্যানিয়ার্ড। রবিবার তিনি প্রথম সেটে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয়তে এক সেট পয়েন্ট পিছিয়ে পড়েন, তারপরই আলকারাজের ভারসাম্য নিচের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ৩২৯টি সম্পূর্ণ করা বেস্ট-অব-ফাইভ-সেটের প্রতিযোগীতায় এই সার্বিয়ান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় মাত্র ছয়টিতে পরাজিত হন, যেখানে তিনি প্রথম সেটে জয়ী হয়েছিলেন এবং প্রথম দুটিতে জয়ী হওয়া ২৭২-এর মধ্যে তিনি একবার জয়ী হন। তবে অদম্য শক্তি এবং হার না মানা মানসিকতার অধিকারী আলকারাজ দুর্ধর্ষ শট-মেকিং থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, টেনিস দুনিয়ার সর্বোচ্চ আসনে বদল ঘটতে চলেছে।

পুরুষদের গেমের একটি ঐতিহ্য অবশ্য আলকারাজ বজায় রেখেছেন। ২০০৩ সালের উইম্বলডনে রজার ফেডেরার তার প্রথম মেজর জয়ের পর থেকে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য অপেক্ষা না করে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। ২০০৮ সালের উইম্বলডনে জয়ী হয়ে ফেডারের ক্ষেত্রে এই নজির তৈরি করেছিলেন নাদাল। অন্যদিকে নাদাল ও ফেডারার, উভয়ের ক্ষেত্রেই, সমস্ত সার্ফেসে, গত দশকের একটা উল্লেখযোগ্য সময় জুড়ে নাদাল এবং ফেডেরারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলেন জকোভিচ। আলকারাজ ঠিক সেই একই পথের পথিক হলেন। প্রথমে তিনি তার পূর্বসূরীর কাছে পরাজিত হলেন এবং তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, তাকে অতিক্রম করে পরবর্তী নেতা হয়ে ওঠার মতো নজির সৃষ্টি করলেন। যদিও মহিলাদের গেমে এরকম নিখুঁত উত্তরাধিকারীর প্ল্যান দেখা যায়নি। মার্কেটা ভন্ড্রোসোভা প্রথমবারের স্ল্যাম জয়ী হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছেন। টিউনিশিয়ার ওনস জাবেউর তার প্রথম স্ল্যাম ক্রাউন জেতার দুটি চেষ্টাতেই গত বছর ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবার তিনিই ছিলেন সেন্টিমেন্টাল ফেভারিট। তার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন চেক রিপাবলিকের ২৪ বছর বয়সী এই দক্ষ টেনিস খেলোয়াড়। ভন্ড্রোসোভা তার অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি ২০১৯ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে খুব নাম-ডাকওয়ালা না হলেও, তার সমতুল প্রতিভাবান অ্যাশ বার্টির বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। বিশ্বের ৬ নম্বর জাবেউরকে পরাজিত করে তিনি ওপেন এরাতে (১৯৬৮ থেকে) প্রথম আনসিডেড উইম্বলডন মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এই নিয়ে উম্বলডনের গত ছয়টি এডিশনে, মহিলাদের সিঙ্গলসে ছয়জন পৃথক চ্যাম্পিয়ন দেখা গেল।

